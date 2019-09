Lumen: faciliter les rencontres pour les plus de 50 ans

Alors que Tinder et compagnie facilite (ou complique) les relations interpersonnelles pour les jeunes, les personnes «d’âge mûr» sont laissées pour compte. La nouvelle application Lumen vient changer la donne.

Lumen est une application de rencontre pour les plus de 50 ans qui est née en Grande-Bretagne en 2018 et qui est maintenant disponible au Canada. En plus de permettre aux célibataires de plus de 50 ans de faire des rencontres, elle propose des services connexes tels des discussions de groupe sur des intérêts variés. De par sa nature, Lumen maintient une politique de tolérance zéro envers la discrimination fondée sur l’âge.

«L’expansion au marché canadien nous a permis de poursuivre notre mission de combattre l’âgisme et d’aider les gens de plus de 50 ans à assumer leur âge tout en prenant en charge leur propre avenir, affirme Antoine Argouges, cofondateur et chef de la direction de Lumen. Nous sommes absolument convaincus que les célibataires canadiens se sentiront réconfortés en utilisant les services de Lumen qui tiennent compte des difficultés auxquelles ils doivent faire face.»

Comment ça marche?

L’application est gratuite et tous les membres peuvent amorcer six nouvelles conversations par jours avec d’autres usagers. Cela évite l’envoi de pourriels et encourage les usagers à prendre le temps de réfléchir avant de choisir les personnes avec qui elles entrent en contact.

Il y a aussi un nombre minimum de caractères pour les messages afin d’encourager les conversations de qualité. Les profils doivent être détaillés et comprendre un minimum de trois photos.

De plus, l’application propose également la possibilité d’adhérer à Lumen Premium au prix de 13$ par semaine. Cela offre des services additionnels comme deux fois le nombre de messages quotidiens permis et la possibilité de prolonger le délai de réponses aux messages.

Lumen est disponible en version iOS et Android.