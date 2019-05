Tinder lance un mode Festival pour matcher en plein air

Depuis le 1er mai, alors que la saison des festivals de musique vient de s’ouvrir, l’application de rencontres Tinder permet aux festivaliers de chercher l’âme soeur avant même de prendre la route.

L’application a annoncé ce nouveau mode en début de semaine. Il n’est pas sans rappeler le mode « Spring Break » précédemment proposé aux Etats-Unis, il permet de « »matcher et de discuter avant de confectionner sa couronne de fleurs », peut-on lire dans un communiqué.

Alors que le mode « Spring Break » était réservé aux étudiants d’universités américaines qui utilisaient « Tinder U », le nouveau mode Festival est ouvert à tous les utilisateurs. Seul bémol, pour l’instant, les festivals sélectionnés par ce mode se trouvent exclusivement aux Etats-Unis et en Angleterre.

Après avoir sélectionné le festival auquel il a prévu de participer, l’utilisateur pourra voir les autres participants sur Tinder en amont de l’événement. Un autocollant avec le logo du festival apparaîtra sur son profil public. Il aura la possibilité de matcher avec d’autres utilisateurs à partir de trois semaines avant le début de l’événement.

Tinder is going on tour this festival season. Find your crowd by getting in #FestivalMode. Click the link below to claim your badge to let others know which festival you're attending and find someone who wont mind that you haven't showered in a few days. https://t.co/YWR2Q3HaQT pic.twitter.com/7OUeAcbCIf

— Tinder (@Tinder) May 2, 2019