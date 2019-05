La violence en ligne

Le 17 mai 1990, l’homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et c’est pour cette raison que la Fondation Émergence a instauré la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie à cette date symbolique.

73 % C’est le pourcentage de personnes LGBTQ+ ayant déclaré avoir déjà été personnellement attaquées ou harcelées en ligne.

Pour cette 17e édition, la Fondation Émergence axe sa campagne de sensibilisation sur la cyberhomophobie et la cybertransphobie, deux formes d’intimidation de plus en plus répandues depuis quelques années. Cette problématique s’observant très couramment dans les milieux scolaires, la Fondation Émergence souhaite amener les jeunes à réfléchir sur les contenus qu’ils publient et à être attentifs à la haine et à la violence auxquelles ils sont exposés en ligne. La campagne vise également à sensibiliser les intervenants de ce milieu afin qu’ils soient davantage outillés face à ce grand défi.

« C’est par l’éducation que nous arriverons un jour à vaincre la cyberintimidation. C’est un enjeu qui touche plus particulièrement les personnes LGBTQ+, mais c’est un défi que nous devons relever tous ensemble, en tant que société » – Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence.

17 mai – Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie