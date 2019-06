Difficile de déménager Pitou

La saison des déménagements est une période critique pour les animaux de compagnie. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) affirme qu’elle recueille trois fois plus d’animaux domestiques à ce moment de l’année. Ce sont principalement les familles à faible revenu qui se retrouvent devant la triste obligation d’abandonner leur animal, qu’il considère comme un membre de leur famille, afin d’obtenir un logement locatif à prix abordable.

Alors que l’Ontario a adopté une loi invalidant toute clause interdisant la possession d’animaux dans les logements locatifs en 1990, le gouvernement québécois refuse d’agir, et ce, même après avoir reçu une pétition ayant recueilli plus de 22 000 signatures en 2015 et malgré l’appui de la députée Manon Massé. Dans ce contexte, la SPCA, et de nombreux autres refuges animaliers montréalais redoublent d’efforts afin de recueillir et de soigner les milliers d’animaux abandonnés pendant la période des déménagements.