Chasser les moustiques de façon sécuritaire

Le virus du Nil, le Zika, le virus de la dengue et la malaria sont tous transmis par une piqûre de moustique, de tique, de puce ou de mouche.

À l’occasion de votre prochain voyage, armez-vous adéquatement pour leur faire face!

Les produits vendus pour chasser les moustiques et pour apaiser la douleur d’une piqûre sont souvent de faible efficacité et ils contiennent des ingrédients chimiques. Le DEET est le produit chimique le plus utilisé dans les insectifuges et son utilisation fait l’objet de beaucoup d’études et de controverses. C’est pourquoi de plus en plus de compagnies prônent l’utilisation de produits naturels en commercialisant des insectifuges ne contenant pas de produits chimiques.

SOS Piqûres

SOS Piqûres est une gamme de trois produits que l’entreprise française Puressentiel vient de lancer afin de prévenir et de traiter les piqûres d’insectes.

Le chasse-insectes en vaporisateur va, comme son nom l’indique, repousser les insectes de quatre à six heures grâce au pouvoir d’un ingrédient naturel actif : l’eucalyptus citronné. Convenant au corps et au visage, ce vaporisateur peut être appliqué jusqu’à trois fois dans la même journée pour une protection maximale.

13 $ dans les pharmacies

Même quand on prendre des précautions, les insectes peuvent piquer, et lorsque cela se produit, la plaie peut être douloureuse. La crème SOS démangeaison est une crème apaisante composée d’huiles d’amande douce et d’olive et d’une grande variété d’huiles essentielles qui aident à soulager les irritations mineures et les démangeaisons.

11 $ dans les pharmacies

Finalement, Puressentiel propose dans sa gamme SOS Piqûres un produit qui prend la forme d’une bouteille munie d’une bille. Composé de 0,5 % d’huile essentielle d’arbre à thé, ce «roller» apaisant traite rapidement les piqûres d’insectes. Son format compact, qui se glisse bien dans le sac à dos, en fait le parfait compagnon au cours de randonnée dans les bois.

9 $ dans les pharmacies