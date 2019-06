Sept escapades estivales autour de Montréal

Les environs de Montréal foisonnent d’oasis culturelles, gastronomiques et naturelles. Voici quelques-unes de ces haltes à inscrire à votre itinéraire estival pour prendre une courte pause de la ville.

La cidrerie Michel Jodoin, Rougemont

Organisez une sortie entre amis originale parmi les chais et les installations de ce pomiculteur établi en Montérégie. Au cours d’une visite guidée, apprenez-en plus sur la fabrication du cidre tout en dégustant ses liqueurs de glace, ses mousseux et ses spiritueux. Le producteur donne également accès à 3,6 km de sentiers offrant à certains endroits une vue imprenable sur les autres vergers de Rougemont.

Restaurant l’Épicurieux, Val-David

Après une randonnée dans le parc régional de Val-David, on se délecte de la cuisine de saison du restaurant l’Épicurieux. Gravlax, poireau grillé et cocktails créatifs sont offerts sur la terrasse de l’établissement à prix raisonnables. Si vous avez le temps, faites un somme dans l’un des sept jolis chalets de KM42 avant de reprendre la route.

Maison Lavande, Saint-Eustache

À l’orée des Laurentides, on hume les effluves exquis qui embaument cette parfumerie. Après une promenade apaisante dans les champs de lavande que l’établissement cultive, on s’approvisionne en produits gourmands et corporels faits à partir de la plante calmante dans la maison ancestrale qui abrite la boutique.

Festival Diapason, Laval

Ce festival de musique organisé dans le quartier historique de Sainte-Rose propose du 4 au 7 juillet plus d’une vingtaine de concerts gratuits mettant en vedette Alaclair Ensemble, Salomé Leclerc et Mara Tremblay. Plusieurs noms émergents de la scène alternative locale se produiront aussi sur des bateaux de croisière et dans d’autres lieux inusités. À une capacité de quelque 40 spectateurs à bord, l’atmosphère intime se révèle incomparable aux grands plateaux de Montréal.

Parc national d’Oka

Fuyez les canicules urbaines et profitez du parfait mariage entre la montagne et l’eau qu’on trouve dans ce parc à l’ouest de Montréal. La Grande baie et la rivière aux Serpents sont tout indiquées pour la baignade, le canot, le pédalo et la voile. Les férus d’histoire seront également ravis par le complexe patrimonial du Calvaire, composé de quatre oratoires et trois chapelles. Le site unique en Amérique offre une vue spectaculaire du lac des Deux-Montagnes et des Adirondacks.

Le Théâtre Lac-Brome, Knowlton

Alors que plusieurs théâtres montréalais s’assoupissent l’été, ceux du reste du Québec prennent le relais en proposant de nombreuses productions rafraîchissantes. Du 11 au 13 juillet, cette salle nichée dans un village pittoresque de l’Estrie présente notamment un portrait de Frida Kahlo concocté par Sophie Faucher. En tournée au Québec, le récit intimiste retrace l’existence de l’artiste peintre mexicaine par le biais de son journal intime et de sa correspondance.

Camping et kayak aux îles-de-Boucherville

Pour une fin de semaine de camping pas trop loin de la ville, déposez-vous aux îles de Boucherville. L’archipel composé de cinq îles serties dans le fleuve Saint-Laurent regorge de magnifiques cours d’eau où s’adonner au kayak de mer et à d’autres activités nautiques.