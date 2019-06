Les villages éphémères à visiter à Montréal

Gratuits, immersifs et conviviaux, les villages éphémères sont devenus un incontournable à Montréal. De nouveaux concepts fleurissent chaque année et répondent tous au même mot d’ordre : profiter de la douceur saisonnière. On s’y installe pour travailler, boire un verre et profiter du spectacle, les pieds dans le sable ou le nez au vent. Prêt(e) pour une virée au village? Suivez le guide!

Aire commune

Cet espace de coworking à ciel ouvert est aussi une place populaire pour aller boire une bière entre amis en fin de journée. Ses grandes terrasses et leurs tables rassembleuses sont idéales pour un 5@7 dans le Mile-End, agrémenté d’un coucher de soleil digne des meilleurs spots californiens.

5705, avenue de Gaspé

Nouvelle vague

Nouvellement amarré sur les quais du Vieux Port, l’espace Nouvelle vague est la destination parfaite pour changer d’air après une journée de travail. On y trouve la même ambiance décontractée que chez sa grande sœur, l’Aire commune, avec une légère brise fluviale en plus!

2, rue de la Commune Ouest

Village au Pied-du-Courant

Ce village aux allures de plage urbaine a de quoi satisfaire ceux qui n’ont pas la chance de partir à la mer. Pieds nus dans le sable, on vient y découvrir de nouveaux artistes, danser la salsa, jouer au volley et perfectionner son bronzage!

2100, rue Notre-Dame Est

Green Haüs

Oasis de verdure en plein cœur du District Central, Green Haüs rassemble les professionnels désireux échanger leurs idées dans une ambiance décontractée. De nombreuses conférences y sont données tout au long de l’été pour aborder les thèmes chers au milieu des affaires, du cybercommerce au design en passant par les nouvelles technologies.

185, rue Louvain E.



Forêt urbaine

Pour sa neuvième édition, la Forêt urbaine qui foisonne sur la rue Victoria, rendue piétonne pour l’occasion, a choisi le thème de la culture autochtone. Une programmation riche en concerts, projections cinématographiques et expositions de photos y attend petits et grands jusqu’en septembre.

2175, rue Victoria

Marché des Éclusiers

Les jeudis et samedis de l’été, le Marché des Éclusiers attire les gourmands avec ses étalages de produits frais et locaux. Le panier d’épicerie bien rempli, on s’y attarde pour déguster un café équitable, un jus bio ou un repas gastronomique, évidemment préparé avec des ingrédients sélectionnés sur place.

400, rue de la Commune Ouest

Les premiers vendredis

Chaque premier vendredi du mois, l’esplanade du Parc olympique accueille un gigantesque rassemblement de food trucks et des centaines d’amateurs de bouffe de rue. On s’y promène au gré des effluves alléchants et des menus qui guident l’appétit.

4545, avenue Pierre-De Coubertin

Jardins Gamelin

Verdoyants et conviviaux, les jardins Gamelin organisent des séances de yoga et de méditation, des jeux et des conférences, ainsi que des concerts et des spectacles. Chacun y trouve des activités à son goût et des volontaires pour les partager!

550, boul. de Maisonneuve Est

Marché des possibles

Du Marché des possibles émane une bonne humeur irrésistible, résultat des bons plats concoctés sur place, des artisans passionnés venus exposer leurs trésors, des musiciens qui battent le rythme et des rires d’enfants portés par tous les jeux qui leur sont proposés.

5635, rue Saint-Dominique