À Montréal, la détresse psychologique touche 17% des pères

Les pères montréalais sont 1,3 fois plus en situation de détresse psychologique qu'au reste du Québec.

Un sondage sur la vulnérabilité dans le contexte de la paternité révèle que les pères montréalais sont 30% plus susceptibles de ressentir de la détresse psychologique que les pères ailleurs au Québec.

Pour la journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes, des professionnels de la santé se sont intéressés à la problématique de la santé mentale chez les pères au Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes tenu le 17 novembre. Le sondage réalisé en mars dernier pour le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) avance que les pères montréalais ont un taux de détresse psychologique élevé atteignant 17 %, tandis que la moyenne pour le reste du Québec se situe à 13 %.

L’étude relate plusieurs faits inquiétants chez les pères résidants à Montréal, notamment sur l’idéation suicidaire. Parmi les répondants ayant un niveau de détresse psychologique élevé, 30 % des pères montréalais ont déjà pensé au suicide au cours de l’année, comparé à 10 % pour le reste des pères québécois.

Le sondage indique que 29 % des pères montréalais percevaient la paternité comme une source d’anxiété ou de stress, et 37 % d’entre eux avaient trouvé l’adaptation à la paternité difficile.

Le niveau de résilience était aussi plus faible à Montréal que la moyenne du Québec, avec un écart significatif de 35 %.

Isolement et traumatismes

Comme cause de cette détresse psychologique, le sondage avance qu’une grande partie des répondants montréalais, 58%, ont été victimes d’au moins une forme de violence dans leur milieu familial à l’enfance. L’écart avec le reste du Québec s’élève à 44 % selon les formes de violence.

Le professeur au département de psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Carl Lacharité à la tête de l’étude, estime que ces chiffres «témoignent de l’isolement de ces pères». En effet, près de trois pères sur quatre dans l’ensemble de la province indiquent qu’ils sauraient vers qui se tourner s’ils avaient besoin d’aide, tandis que cette part ne représente que deux pères sur trois à Montréal.

Le Comité régional en santé et bien-être des hommes de l’Île de Montréal souhaite trouver des pistes de solutions pour rejoindre les pères en situation de détresse psychologique, plus particulièrement à Montréal, et prévenir les facteurs de vulnérabilité, notamment en développant «des pratiques coparentales harmonieuses».