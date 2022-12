Des idées de cadeaux autochtones pour apprécier sans approprier

Noël arrive rapidement et vous êtes plusieurs à me demander des suggestions ou des noms de compagnies autochtones pour trouver quelques idées-cadeaux de dernière minute. Voici donc mes coups de cœur de lectures, de vêtements, d’artisanat et de nourriture autochtone!

Et n’ayez crainte, vous ne serez pas accusé d’appropriation culturelle si vos mocassins ou vos boucles d’oreilles perlées proviennent d’une compagnie autochtone ou d’un artisan autochtone. Dans ce cas, c’est de l’appréciation culturelle; c’est même encouragé! Merci de vous intéresser à nos cultures.

Lectures

1. Le premier livre que je vous suggère est une fiction postapocalyptique qui se déroule dans une communauté autochtone éloignée. Moon of the Crusted Snow, de Waubgeshig Rice, un auteur de la Nation Wasauksing, nous garde en haleine du début à la fin. Un thriller original qui sort des sentiers battus.

2. Le deuxième livre que je vous recommande est une bande dessinée intitulée Je ne suis pas un numéro, des autrices Jenny Kay Dupuis et Kathy Kacer. Jenny Kay Dupuis y raconte l’histoire de sa grand-mère lorsqu’elle fut emmenée dans un pensionnat autochtone. Le format BD rend ce sujet difficile enfin accessible pour les enfants et les ados.

Vêtements et bijoux

1. Mon site de drip autochtone préféré est sans contredit NTVS.com. Il est rare que je ne porte pas un de leurs t-shirts ou une de leurs casquettes. Avec des designs originaux, ntvs ressort du lot et feature même des designs de l’artiste autochtone Steven Paul Judd. Ils sont aussi passés maîtres dans l’art d’autochtoniser des images tirées de la culture populaire.

2. Pour des boucles d’oreilles perlées, impossible de passer à côté de mon artiste 2 spirit préféré: This Claw. Cet artiste Tsilhqot’in crée des boucles d’oreilles hors de ce monde. Vous pouvez trouver ses œuvres d’art sur son Instagram ou sur le site thisclaw.com.

3. Depuis quelques années, les boucles d’oreilles coupées au laser font rage chez les Premières Nations. La compagnie Indicity.ca fait chef de file et offre des boucles d’oreilles qui sont stylées et démesurément longues. Les porter est un statement et vous sortirez de l’ordinaire avec un style à faire tourner les têtes.

Nourriture

1. On m’accusera peut-être de népotisme, mais la Sagamité Watso, de mon cousin Jacques Watso, est phénoménale. Une soupe ancestrale abénakise à base de haricots et de maïs lessivé. La soupe vient en pot Mason et vous n’avez qu’à rajouter de l’eau (et de la viande de chasse si vous le voulez) pour une superbe expérience culinaire autochtone. Disponible sur son site.

Et si jamais vous n’êtes pas certain si le produit que vous achetez est autochtone, sachez qu’il existe un nouveau symbole au Québec pour identifier les commerçants autochtones. Il s’agit du logo de l’ours créé par l’artiste algonquin Frank Polson. L’ours vient appuyer et protéger les entrepreneurs et les communautés des Premières Nations dans toutes les sphères du développement économique, en plus de permettre de reconnaître rapidement l’authenticité de nos produits et services.

Bon magasinage des fêtes.

Wli nanawalmezi (portez-vous bien), et Wli Nibaï8mih8mek (Joyeux Noël)!