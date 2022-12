Burrito, Murray, Cornichon: les tendances des noms d’animaux en 2022

Classique ou original ? Lorsque vient le temps de dénicher le nom de leur animal, les propriétaires ne manquent pas d’imagination. Ils s’inspirent de la couleur du poil et de l’aspect physique de leur chère et tendre bête, mais aussi de leur série télé et plat préféré. Décidément, tous les goûts sont dans la nature!

Comme chaque année, les noms les plus populaires donnés aux animaux de compagnie au Canada ont été dévoilés par Rover, un organisme qui met en relation les propriétaires et les gardiens d’animaux. Petit tour d’horizon.

Palmarès des noms de chiens

Charlie

Milo

Max

Cooper

Leo

Rocky

Palmarès des noms de chiennes

Luna

Bella

Daisy

Lucie

Lola

Lily

Certains noms, bien qu’ils ne soient pas les plus courants, ont gagné en popularité au cours des douze derniers mois, d’après Rover. Du côté des chiens, on retrouve Julius, Harrison, Button, Duff et Nuka. Pour les chats, Iggy, Marbles, Ariel, Boomer et Gaston sortent du lot.

Noms d’animaux inspirés par la nourriture

Les propriétaires se laissent aussi influencer par certains plats et petites douceurs sucrées, mentionne Rover. Les noms de chien Burrito et Gravy ont enregistré respectivement des hausses de 907% et jusqu’à 607%.

Mint, Kimchi et KitKat sont également très en vogue. Beef, Pepperoni, Oat, Pie et Pizza font désormais partie des nouveaux noms les plus populaires (en volume) pour les chiens.

En ce qui concerne les chats, Donut et Biscuit sont arrivés en tête avec des hausses respectives de 577% et 552%, suivis de Banana, Brownie et Pickle.

Pour les desserts, Oreo, Gelato, Sherbet, Jello et Snickerdoodle font leur entrée sur la liste cette année, note l’organisme.

Les séries TV séduisent les propriétaires

Les noms inspirés de la saison 4 de la série à succès Stranger Things sont en forte hausse. Pour les chiens, le nom Murray a bondi de 178%, tandis que Will et Eleven ont augmenté de quasi 107%. Vecna ​​a aussi fait son apparition pour la toute première fois.

Du côté des chats, les meilleurs noms inspirés de la série sont Lucas et Eleven avec des hausses respectives de 877% et 677%, suivis d’Eddie et Nancy.