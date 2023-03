Le spectre de la peine de mort

CHRONIQUE – Minuit, 10 février 1956. Un homme se tient debout, sur l’échafaud de la prison de Bordeaux, son dernier domicile à titre de vivant.

Quelque temps avant, le premier ministre Duplessis lui refuse sa dernière grâce : épouser sa compagne Marion Pétrie. La veille de sa pendaison, il laisse sur papier à l’aumônier un message pour le capitaine Alphonse Matte, policier-bourreau responsable de son enquête tronquée : « Dites-lui qu’il n’a jamais réussi à effacer le sourire de mes lèvres. » Condamné pour les meurtres de trois chasseurs américains sur la seule base de preuves circonstancielles, Wilbert Coffin tient parole, et sourit jusqu’à son dernier souffle.

Des années de recherches ardues plus tard, Jacques Hébert publie son célèbre J’accuse les assassins de Coffin. L’éditeur-journaliste y étale alors une pléiade spectaculaire d’irrégularités et anomalies commises, lesquelles auraient manifestement, à une époque post-charte, forcé manu militari l’arrêt des procédures envers le malheureux.

Dans Cold Blood, Truman Capote y va d’un roman non fictionnel : deux jeunes Américains assassinent à bout portant quatre membres d’une famille, innocente et sans histoire, du Kansas. Au fil des confidences tenues dans le cadre du couloir de la mort, une relation de confiance, sinon d’empathie-amitié, en vient à se tisser entre l’auteur et Perry Smith, l’un des meurtriers.

Capote écrit à Cecil Beaton: « Perry et Dick [l’autre meurtrier] ont été pendus mardi dernier. J’étais là parce qu’ils me l’avaient demandé. Ce fut une épreuve atroce. Dont je ne me remettrai jamais complètement. Je vous en parlerai un jour, si vous pouvez le supporter. »

Le romancier tient parole et… ne s’en remet point. Aucune autre œuvre majeure par la suite, dépression et alcoolisme, lequel en viendra à causer sa mort.

Jeune politicien, Robert Kennedy se voit poser la question suivante de la part d’un journaliste :

– M. Kennedy, vous vous dites maintenant en défaveur de la peine de mort, vous qui l’appuyiez il n’y a pas si longtemps. Qu’est-ce qui explique ce changement de cap soudain?

– J’ai lu Le dernier jour d’un condamné, de Victor Hugo. Voilà tout.

Dans celui-ci:

« Maintenant je suis captif. Mon corps est aux fers dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée ! Je n’ai plus qu’une pensée, qu’une conviction, qu’une certitude : condamné à mort ! »

***

Marqué par la mise à mort de Coffin, Pierre Trudeau abroge successivement la peine de mort au Canada, sauf en ce qui a trait aux militaires. Jean Chrétien achèvera le boulot en 1998.

Dans l’intervalle, Brian Mulroney joue avec le feu: se déclarant en défaveur du retour de la peine capitale, le premier ministre conservateur permet néanmoins un vote libre en Chambre sur la question. La frousse : la proposition est battue in extremis, alors que 148 députés (sur 272) votent en défaveur. Calcul rapide: aurait suffi que 11 députés joignent les rangs du OUI pour remettre sur les rails le châtiment ultime.

D’aucuns se questionneront à savoir si, et comment, une telle chose est possible aujourd’hui, c’est-à-dire depuis l’adoption de la Charte canadienne. Dans l’arrêt Burns, la Cour suprême devait effectivement conclure que la mesure constitue une violation claire des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité, violation injustifiable dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Le bémol? Que ces mêmes droits sont assujettis à l’exercice de la disposition dérogatoire et, par conséquent, peuvent être suspendus ipso facto par le législateur, sans autres conditions à respecter que de menus détails logistiques.

Autrement dit : en claquant des doigts, un gouvernement majoritaire à Ottawa pourrait réintroduire la mesure à même le Code criminel.

La poisse.

Parce que dans un sondage récent, on apprenait qu’une majorité de la population canadienne – 43% au Québec – serait en faveur dudit retour.

Manœuvre électoraliste alléchante, il va sans dire.

Parce que malgré le syndrome du couloir de la mort, la possibilité d’erreurs judiciaires, les coûts astronomiques reliés à la mise à mort par l’État, la mise en garde des Hugo, Camus et autres humanistes, la Charte canadienne et nos obligations internationales, la loi du talion, celle de l’œil pour œil, constitue – depuis la nuit des temps – une irrépressible tentation pour le populiste.

À suivre, donc. Dans l’intervalle, les mots de l’ex-juge Cory, de la Cour suprême du Canada:

« Si le châtiment corporel, la lobotomie et la castration ne sont plus acceptables […], la peine de mort ne peut pas être considérée comme autre chose qu’une peine cruelle et inusitée. C’est l’affront suprême, le châtiment corporel ultime, la lobotomie finale et complète et la castration absolue et irrévocable*. »

*Kindler c. Canada (Ministre de la Justice) [1991] 2 RCS 779