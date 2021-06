Ces petits écouteurs-boutons à petit prix offrent une qualité de son surprenante

La compagnie EarFun propose des petits écouteurs-boutons à moins de 60$ qui offrent une qualité de son surprenante. Les EarFun Free 2 offrent un son dynamique avec de bonnes bases dont on peut profiter pendant 7 heures sur une seule charge.

La compagnie EarFun commence à faire de plus en plus de bruit dans le monde des écouteurs-boutons.

Ces derniers offrent des solutions vraiment abordables avec des qualités propres à chaque modèle.

On cherche écouteurs à réduction de bruit ambiant? On peut opter pour les EarFun Free Pro. Ce sont les appels téléphoniques qui nous intéressent plus? Il y a les EarFun Air.

Cette fois avec les EarFun Free 2 l’accent est davantage mis sur c’est la qualité sonore.

Les écouteurs EarFun Free 2 offre une qualité de son impressionnante pour le prix.

Des écouteurs-boutons aux graves impressionnants

Les amateurs de bases et de graves sont souvent laissés sur leur faim avec les écouteurs-boutons, mais force est d’admettre que les EarFun Free 2 sont particulièrement impressionnants dans cette facette.

Le son est dynamique et clair alors qu’on distingue bien les différents instruments de musiques.

C’est particulièrement impressionnant quand on se rappelle qu’il ne coûte environ que 60$. Ces derniers sont précisément vendus 49,99$ US, mais on peut profiter d’un rabais de 20% en utilisant le code promo FREETWO2.

On retrouve par ailleurs une puce Qualcomm nous permettant de profiter des codecs AAC et aptX.

Cette puce va également améliorer nos appels alors qu’elle capte assez bien ce que l’on dit lorsqu’on parle au téléphone ou bien lorsqu’on lance notre assistant vocal.

Cependant, on ne retrouve pas de technologie de réduction du bruit ambiant lorsqu’on écoute notre musique. Néanmoins, les embouts des écouteurs scellent bien nos oreilles de sorte qu’on a une réduction passive.

Les écouteurs EarFun Free 2 se recharge par USB-C ou recharge sans fil.

Une longue autonomie de batterie

Les EarFun Free 2 se jumèlent via Bluetooth à n’importe lequel de nos appareils grâce au protocole Bluetooth 5.2.

Ces derniers offrent par ailleurs moins de latence lorsqu’on écoute des vidéos ou des jeux. Bref, on ne retrouve pas ce petit décalage parfois entre la voix de la vidéo et le son dans nos oreilles.

Les écouteurs offrent une excellente autonomie de batterie, alors qu’on peut en profiter durant 7 heures sur une seule charge.

Le caisson de recharge quant à lui nous procure 23h supplémentaire en tout. Ce dernier se charge via un port USB-C ou sans-fil par induction.

Il faut environ 1,5h pour charger les écouteurs, 2 heures pour le caisson via USB-C ou 3h si on privilégie l’option sans-fil. Si on a besoin de jus rapidement, il est bien de savoir que 10 minutes de recharge nous procureront 2 heures d’écoutes.

Pour 49,99$ US franchement les EarFun Free 2 sont assez impressionnants. C’est sans compter que je vous rappelle qu’on peut obtenir un 20% supplémentaire avec le code promo FREETWO2.

