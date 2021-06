Rendez votre climatiseur intelligent grâce à ce petit gadget connecté

Si vous avez un vieux climatiseur, mais que vous rêvez plutôt de quelque chose d’intelligent, ne le mettez pas tout de suite en vente! Il existe un petit gadget du nom de Sensibo Sky qui remplace sa télécommande par notre téléphone intelligent, ce qui nous permet de le contrôler à distance.

Certains aiment la température que l’été amène alors que d’autres sont plutôt reconnaissants d’avoir un air climatisé qui fonctionne pour passer au travers de ces mois chauds.

D’ailleurs, ce n’est pas donné, un climatiseur! Souvent, on se retrouve avec « la vieille bébelle » qui fait encore l’affaire, mais on rêve de quelque chose de plus récent, et surtout, de plus intelligent.

Avant d’hypothéquer sa maison pour pouvoir faire un tel achat, il y a un petit gadget israélien qui vaut le coup d’œil, le Sensibo Sky.

Tout petit, le Sensibo Sky nous permet de contrôler notre climatiseur avec notre téléphone ou notre assistant vocal.

Des commandes vocales pour activer son air climatisé

Le Sensibo Sky se présente sous la forme d’un petit boîtier de plastique de 8 par 5 cm que l’on branche dans une prise au mur, idéalement tout près de notre air climatisé.

Le pairage se fait à l’aide de l’application iOS ou Android compatible. C’est sur celle-ci que toutes les étapes d’installation nous sont données. En gros, tout ce qu’on doit faire, c’est de se créer un compte, le relier à notre réseau Wi-Fi et faire reconnaitre le climatiseur que l’on possède.

Une fois que tout est en place, on peut officiellement allumer, éteindre et régler notre air climatisé à partir de notre cellulaire et de notre assistant vocal Google Home ou Echo d’Amazon.

Parmi les fonctions phares du Sensibo Sky, on retrouve :

L’affichage de la température et de l’humidité qu’il détecte;

Le démarrage automatique quand une certaine température est détectée;

Le démarrage automatique quand on approche physiquement de la maison;

Le démarrage automatique à certaines heures de la journée;

Le démarrage et l’arrêt du climatiseur avec un Echo ou un Google Home;

Le changement de température, des modes de fonctionnement et de la puissance du ventilateur.

On contrôle notre Sensibo Sky à l’aide de l’application mobile qu’on soit à la maison ou à distance.

Un bon coup de pouce, mais pas de miracle

Le Sensibo Sky est un super produit qui peut redonner vie à notre vieux climatiseur, mais évidemment, il ne fait pas de miracle non plus.

La critique qui revient le plus souvent du côté de son utilisation, c’est en outre ses quelques limites d’utilisation.

D’abord, rien ne peut être placé devant le gadget, puisqu’il doit communiquer avec notre air climatisé. Si, par exemple, une porte venait à se fermer devant alors qu’on n’est pas à la maison, il nous serait alors impossible de le contrôler à distance.

On ajoute à cet inconvénient le fait que le Sensibo Sky doit toujours être branché pour fonctionner. Dans certains cas, l’addition de ces deux aspects peut devenir carrément contraignante.

On retrouve le produit en ligne moyennant entre 139 et 159$, ce qui, on va se l’avouer, est beaucoup moins cher que n’importe quel climatiseur intelligent sur le marché.

Si jamais vous faites partie de ceux qui rêvent de contrôler leur air climatisé à distance, c’est un gadget qui vaut la peine. En plus, on évite de débourser pour un nouvel appareil qu’on recycle plutôt, donc on fait d’une pierre deux coups!

