Samsung Galaxy A52 5G, ce téléphone milieu de gamme qui n’a rien à envier aux autres

Samsung propose un nouveau téléphone de milieu de gamme, le Galaxy A52 5G. Faisant partie de la populaire série A de l’entreprise coréenne, on peut s’attendre à beaucoup de qualité, à des caractéristiques supérieures, mais surtout à y avoir accès moyennant un prix abordable.

La réputation de la série A de Samsung n’est plus à faire. Depuis plusieurs années déjà, les téléphones qui figurent dans cette liste sont synonymes de beaucoup de qualité à un prix qui ne nous demande pas de vendre un rein.

Samsung ne perd pas cette habitude avec son récent modèle Galaxy A52 5G et nous propose un excellent écran, une très bonne caméra en plus de l’option de profiter du réseau 5G. Le tout, pour moins de 700$!

Le téléphone Galaxy A52 5G de Samsung respecte les caractéristiques habituelles des autres téléphones de la série A.

Des caractéristiques intéressantes, mais peu de changement

Si vous vous attendiez à un téléphone cellulaire nouveau genre avec plein de caractéristiques inusitées, vous risquez d’être déçu.

Par contre, ça ne signifie pas que le Galaxy A52 5G n’est pas un bon appareil, au contraire. La qualité est absolument au rendez-vous, mais c’est un peu du déjà-vu.

L’une des nouveautés particulièrement intéressantes, c’est que le Galaxy A52 5G est résistant à l’eau et à la poussière contrairement aux modèles précédens de la gamme A de Samsung.

Ça signifie qu’on peut échapper notre appareil dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant près de 30 minutes et celui-ci va s’en sortir intact grâce à son indoce de résistance IP67. Évidemment, on ne recommande pas de l’essayer, mais on ne sait jamais, les accidents sont si vite arrivés!

Ensuite, le cellulaire est doté d’un processeur de Octa-Core et d’une capacité de 6 Go de mémoire vive. En gros, notre téléphone intelligent n’aura pas de difficulté à fonctionner même si on a plusieurs applications ouvertes en même temps.

L’écran mesure 6,5 pouces, ce qui est assez typique pour les appareils de Samsung et, fidèle à son habitude, on n’a absolument rien à reprocher à sa qualité.

Affichage Super AMOLED HD intégral, luminosité allant jusqu’à 800 nits et écran de confort oculaire Eye Comfort Shield sont au rendez-vous pour une expérience sans faute.

On profite même d’un taux de rafraichissement de l’image de 120Hz procurant un sentiment de rapidité et fluidité lorsqu’on navigue sur le téléphone ou que l’on joue à des jeux.

Au dos du Galaxy A52 5G, on ne retrouve pas un ou deux appareils photo, mais plutôt quatre.

Au niveau de la caméra, on doit avouer que Samsung s’en est très bien tiré avec pas un ou deux, mais plutôt quatre appareils photo, comprenant :

Un appareil photo principal à 64 Mxp;

Un appareil photo de 5 Mpx pour les images macro;

Un appareil photo de 12 Mpx ultra grand-angle allant jusqu’à 123°;

Un appareil photo de 5 Mxp pour la profondeur.

Avec de telles spécificités, on se rapproche carrément des téléphones de Samsung de la gamme la plus élevée, donc si vous aimez la photo, vous aimerez sûrement cet appareil.

Puis, puisqu’une petite « selfie » n’a jamais tuée personne, même la caméra frontale est d’une impressionnante qualité grâce à ses 32 Mpx.

Au niveau de la mémoire, le Galaxy A52 5G est nativement doté de 128 Go de stockage, mais contrairement à ses récents Galaxy S21, Samsung nous permet de l’augmenter avec une carte micro SD allant jusqu’à 1 To.

Quant à l’autonomie de la batterie, comme c’est souvent le cas pour d’autres de ses téléphones, Samsung nous propose une pile de 4500 Mah, ce qui implique qu’une recharge dure amplement toute la journée et qu’on n’a pas à se soucier d’être à court de jus rendu à l’heure du dîner.

Malheureusement, le câble à recharge ultra rapide n’est pas inclus avec le téléphone dans la boîte. Pour en bénéficier, il faut qu’on l’achète séparément.

Devrait-on acheter le Galaxy A52 5G?

Le Samsung Galaxy A52 ne s’adresse pas aux grands amateurs de technos et d’innovations, mais bien aux personnes soucieuses d’avoir un téléphone de qualité, qui répond à leur besoin, mais surtout qui n’est pas trop cher.

On parle quand même d’un téléphone qui est la moitié du prix du Galaxy S21+ et qui nous offre plusieurs des avantages des appareils Samsung.

Pour 659$, franchement c’est difficile de demander mieux comme téléphone de tous les jours.

On a un super bel écran avec un taux de rafraichissement à 120Hz, 4 caméras photos qui permettent de faire de beaux clichés, un bon espace de stockage, une vitesse d’exécution rapide dans l’ensemble, puis la compatibilité avec le réseau 5G. Enfin, on a toujours la possibilité d’étendre la mémoire avec une carte Micro SD.

Bref, le Samsung Galaxy A52 est une excellente option à envisager pour monsieur/madame tout le monde qui veut un bon rapport qualité/prix pour leur téléphone intelligent.

