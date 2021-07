Produits anti-moustiques: qu’est-ce qui fonctionne, et quoi éviter?

On retrouve toutes sortes de produits chasse-moustiques sur le marché : vaporisateur, crème, huile, spirale à brûler, voire des lampes et des gadgets électriques. Fasse à autant de choix, on se demande évidemment lesquels sont les plus efficaces. On a fait notre enquête!

Non seulement l’été québécois est court à la base, mais en plus, après être resté enfermé des mois à la maison à cause de la pandémie, s’il y a bien une seule chose que l’on a envie de faire, c’est de partir en vacances pour décrocher.

Tout ce que l’on veut quand on part en camping ou en road trip, c’est d’en profiter au maximum, donc hors de question que les moustiques viennent gâcher notre bon moment.

Pendant notre périple en Gaspésie, on est tombé sur un terrain de camping où on était carrément envahi de ces petits indésirables : il fallait absolument qu’on trouve un moyen de les éloigner.

Histoire de rendre l’utile à l’agréable, on a décidé de partager avec vous notre enquête sur les meilleurs et pires produits.

Bien que populaires, ces produits n’ont pas su éloigner la horde de moustiques gaspésiens.

Les produits qui nous ont déçus

Premières déceptions: les fameux vaporisateurs Off. Que ce soit la bouteille « Régions sauvages » ou celle « Bonjour fraîcheur », aucune des deux n’a réussi à faire la différence et à éloigner les moustiques de notre terrain de camping.

Puis, on s’est convaincu à essayer le populaire Thermacell puisque tout le monde en parle et semble l’aimer cet été. Cependant, il ne nous a pas convaincus.

D’abord, parce que ce n’est pas un produit très abordable. Bien qu’il ne coûte qu’une trentaine de dollars, qu’on doit remplacer les bouteilles de butane et les tampons imbibés de produit toutes les 48h. Si on fait le calcul, ça revient vite cher.

Puis, malheureusement, dans notre cas, le Termacell n’est malheureusement pas venu à bout de tous les insectes envahissants présents sur le site.

Par contre, à la défense du gadget, on s’est fait dire par des amis qu’habituellement, ça fonctionne bien pour le balcon avec peu de moustiques alors que nous, on était dans une condition extrême! On lui redonnera peut-être sa chance lors de notre retour à Montréal.

Heureusement, certains produits nous ont aussi agréablement surpris par leur efficacité.

Nos produits coup de cœur et notre mention spéciale

Dans la trousse antimoustiques qu’on a amenée dans notre VR, on a retrouvé une bouteille d’un produit appelé « Repelente de moscos », acheté il y a quelques années lors d’un voyage à Riviera Maya.

Sans faire de miracle contre les insectes gaspésiens, il nous a agréablement surpris et nous a permis de souffler un peu.

Puis, on a décidé de tester le Deet Free PiACTIVE, celui avec la boussole, que plusieurs nous avaient préalablement recommandé. Même chose de son côté: pas miraculeux, mais vraiment pas mauvais non plus.

Un peu tanné de ne pas pouvoir profiter de notre terrain de camping, on a décidé d’investir. Aux grands maux les grands moyens, comme on dit!

Les images de mon topo vidéo parlent d’elles-mêmes. Dès l’installation, on a finalement eu la paix et on a pu profiter de notre terrain de camping. Dire qu’au début, on voulait carrément décamper et s’en aller!

L’expression « une image vaut mille mots » est parfaitement appropriée dans le cas du PIC.

On s’est procuré un tue-insectes qui fonctionne avec une lumière de 40W de la marque PIC. Si je dis qu’il fallait investir, c’est que le gadget se vend à 100$ en magasin. Je pense que je ne suis pas obligé de vous dire qu’on était vraiment désespéré.

L’ampoule, qui fonctionne avec la technologie de lumière noire, aussi connue sous le nom anglais de « blue UV light », est bonne pour 8000 heures.

En gros, on doit la brancher à une distance de 20 pieds de l’endroit où on veut manger ou se reposer et à une hauteur de 5 à 7 pieds. Pourquoi? Parce que ça attire les insectes, et on les veut loin de nous.

Si vous êtes comme moi, vous vous dites sûrement que le gadget doit être particulièrement performant le soir alors que la lumière est plus visible, mais ne vous en faites pas, c’est aussi pleinement efficace pendant la journée.

La trousse complète d’appareils technos pour les amateurs de camping

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.