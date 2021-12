Une fuite d’informations révèle à quoi on peut s’attendre du Samsung Galaxy S22

Les rumeurs concernant le nouveau téléphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S22, sont maintenant plus confirmées que jamais. Grâce aux informations divulguées par un informateur, on connaît désormais la date de lancement, le prix, les caractéristiques du nouveau téléphone, en plus d’avoir des images à l’appui.

Quelques semaines à peine avant la conférence de début d’année de Samsung appelée Unpacked, l’informateur de Front PageTech Jon Prosser a fait fuiter une grande quantité de renseignements en ce qui concerne le Samsung Galaxy S22.

Puisque ce dernier s’est rarement trompé, on peut donc s’attendre à l’annonce de trois différents modèles d’appareils en date du 8 février 2022, soit les S22, S22+ et S22 Ultra.

Un aperçu modèles qui connaîtront des variations minimales, soit les Samsung Galaxy S22 et S22+.

Les Samsung Galasy S22 et S22+ délaissés?

Si vous vous attendiez à de grands changements concernant les Galaxy S22 et S22+, vous risquez d’être déçus. En effet, selon Jon Prosser, ce sont les modèles qui connaîtront le moins de variations.

Outre quelques changements mineurs comme la hauteur des boutons et l’épaisseur de la caméra au dos du téléphone, le Samsung Galaxy S22 sera presque identique à son prédécesseur, le S21.

C’est la même chose pour la version + de l’appareil qui est seulement moins épais et moins long que la mouture précédente.

Même du côté de la batterie, les nouvelles sont assez décevantes, alors que celles des nouveaux appareils sont déclassées par les modèles antérieurs.

Les S22 et S22+ seront respectivement dotés d’une pile de 3700 et 4600 mAh comparativement à celles de 4000 et 4800 mAh dont étaient pourvus les Galaxy S21 et S21+.

Heureusement, en ce qui concerne leurs appareils photo, on note quand même quelques changements. On remarque entre autres un objectif principal grand-angle de 50 mégapixels au lieu des 12 mégapixels du S21 et un zoom optique x3 de 12 mégapixels contrairement au capteur secondaire de 64 mégapixels que l’on retrouve dans le Samsung S21.

Annoncé 100$ plus cher que son prédécesseur, espérons au moins que tous les téléphones de cette collection soient munis de la puce Snapdragon 898 de Qualcomm, chose précédemment impossible à cause d’une pénurie dans le secteur.

C’est le modèle haut de gamme de Samsung, le S22 Ultra, qui connaîtra les plus gros changements.

Le Galaxy S22 Ultra s’apprête à voler la vedette

Si les modifications apportées aux modèles S22 et S22+ sont quelque peu décevantes, celles apportées au S22 Ultra sont plus frappantes.

D’abord, si l’on se fie aux photos divulguées, on remarque que le modèle semble venir avec un stylet S-Pen, fort probablement pour remplacer le Galaxy Note qui n’a pas eu droit à un nouveau modèle en 2021. Nécessairement, ça change le design de l’appareil puisqu’un rangement adapté doit être ajouté au boîtier.

Au niveau de sa batterie, on parle d’une puissance de 5000 mAh, chose que le S21 Ultra possède déjà, mais au moins, dans ce cas-ci, Samsung ne procède pas à une rétrogression.

Au niveau de l’appareil photo, les informateurs semblent dire que le S22 Ultra sera doté de 5 capteurs indépendants à l’arrière du téléphone, mais on ne connait les détails que pour 4 d’entre eux.

Les rumeurs parlent d’un objectif principal grand-angle de 108 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux capteurs téléobjectif de 10 mégapixels.

Au niveau du prix, l’informateur @chunvn8888 nous apprend que le Galaxy S22 pourrait coûter 899$ US, donc 100$ de plus que le S21. On doit donc s’attendre à ce que tous les modèles qui suivent soient plus chers que leurs prédécesseurs, soit plus de 1400$ pour le S22 Ultra.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre la conférence Unpacked pour voir quelle quantité de ces informations sera bel et bien confirmée!

