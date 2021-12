Détenteurs de iPhone, ne craignez plus les attaques cachées de logiciels espions

Les propriétaires de iPhone seront heureux d’apprendre qu’Apple a pris la décision de les prévenir par message texte, notification et courriel dans le cas où leur appareil serait infecté par un logiciel espion.

Dès que les gens ont commencé à entendre parler du logiciel espion Pegasus, beaucoup d’usagers d’Android, de Windows et d’iOS se sont inquiétés d’en être victimes à leur insu.

Bien qu’Apple ait lancé un correctif de sécurité pour les iPhone, Mac et Apple Watch plus tôt en 2021 pour pallier le problème, tous n’étaient pas convaincus.

Même si le risque que monsieur et madame tout le monde en soient victimes est très faible, Apple a annoncé qu’en cas de piratage par un logiciel espion, tous les utilisateurs d’iPhone en seraient avertis.

Même si un averti en vaut deux, mieux vaut toujours adopter de bonnes habitudes numériques.

L’importance de conserver de bonnes habitudes

Si vous utilisez un iPhone, vous n’avez officiellement plus à craindre qu’un logiciel espion soit déployé sur votre appareil à votre insu.

Selon l’annonce d’Apple, si Pegasus ou quelconque programme similaire est détecté par iOS, le propriétaire du iPhone en question sera averti trois fois plutôt qu’une :

Par message texte sur iMessage;

Par communication officielle par courriel;

Depuis une notification système lors de la connexion à Apple ID.

Bien qu’encore à ce jour, le problème touche plutôt des gens politiques comme des journalistes, des avocats ou des politiciens, Apple tient à nous rappeler qu’avoir de bonnes habitudes numériques, c’est la solution ultime pour s’éviter des problèmes.

En gros, Apple nous rappelle de faire nos mises à jour parce qu’elles contiennent des correctifs de sécurité, de protéger nos appareils avec un mot de passe, d’utiliser l’authentification à double facteurs le plus souvent possible, d’utiliser des mots des mots de passe forts et uniques, de télécharger nos applications directement depuis l’App Store et de ne jamais cliquer sur des liens douteux en provenance d’adresse inconnue.

C’est drôle, mais leurs recommandations ressemblent fortement aux miennes… Ça doit vouloir dire qu’elles sont judicieuses!

