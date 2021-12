Voici comment mettre fin au suivi publicitaire entre applications et sites web sur Android 12

Si l’on détient un téléphone intelligent ou une tablette munie d’Android 12, il est possible de supprimer son identifiant publicitaire. Ceci a pour effet de cesser les annonces personnalisées dans les applications selon nos navigations. On vous explique comment faire.

La publicité ciblée est un sujet qui divise.

Certains ne tolèrent pas d’être suivis d’un site web ou d’une application à une autre et d’être reciblés de publicités selon ce qu’ils ont consulté précédemment.

D’autres n’y voient pas trop d’inconvénients et préfèrent voir des publicités plus pertinentes pour eux plutôt que des annonces en dehors de leurs champs d’intérêt.

Si l’on se range davantage dans le premier camp et qu’on a un téléphone ou une tablette munis d’Android 12 et bien c’est possible de supprimer son identifiant de publicité.

En supprimant son identifiant de publicité, on empêche alors les applications de nous afficher des publicités selon ce qu’on a consulté précédemment.

Étapes pour supprimer son identifiant de publicité sur Android 12

Pour supprimer son identifiant de publicité sur son téléphone ou sa tablette avec d’Android 12, il faut:

Ouvrir les Paramètres Aller dans l’onglet: Confidentialité Appuyer sur l’option: Annonces Sélectionner: Supprimer l’identifiant publicitaire

Voici les étapes pour supprimer son identifiant de publicité sur son téléphone ou sa tablette avec Android 12.