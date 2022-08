Créez votre avatar sur Instagram pour animer vos stories et amuser vos amis en DM

Il est possible de créer votre avatar sur Instagram pour l’ajouter à vos stories et dans vos messages privés avec vos amis. Découvrez comment ajouter cette fonctionnalité amusante sur l’application mobile.

Plusieurs options d’emojis et de GIFS existent déjà sur l’application Instagram pour colorer nos stories ou encore pour s’amuser dans les conversations avec nos amis en exprimant comment on se sent ou pour réagir à quelque chose.

On connaît déjà cette fonctionnalité sur différentes plateformes sociales comme Facebook et Snapchat, mais il est maintenant possible de créer notre propre avatar sur Instagram!

Comme Instagram appartient à Meta, qui possède également Facebook, si on a déjà créé notre avatar sur Facebook, on peut réutiliser le même pour Instagram.

Si on ne l’a pas déjà fait parce qu’on est pas très Facebook, on peut créer notre avatar de A à Z via Instagram.

On peut choisir la couleur de notre peau, notre morphologie, la coupe et la couleur de nos cheveux, la forme du visage, la couleur et la forme de nos yeux, l’habillement, etc. On peut également ajouter des accessoires comme des lunettes, un chapeau ou un perçage.

Il y a une vaste sélection d’éléments qui nous permettent de se reproduire le plus justement possible de la réalité. Il y a certainement de quoi bien se représenter!

Comment créer son propre avatar sur l’appli Instagram

Pour créer un avatar à son image dans Instagram, il faut:

Ouvrir l’application Instagram sur notre téléphone intelligent ou notre tablette Sélectionner son profil, dans le menu en bas à droite complètement Appuyer sur les 3 petites barres dans le haut à droite Sélectionner: Paramètres Aller dans l’option: Compte Appuyer sur: Avatar

Voici où aller dans l’application mobile d’Instagram pour créer son propre avatar.

De cette façon, on arrive sur la page où l’on peut créer notre propre avatar. On a qu’à suivre les étapes pour créer une copie de nous-mêmes.

Une fois qu’on est satisfait de ce à quoi ressemble notre avatar, on clique sur Terminer en haut à droite de l’écran et on appuie sur Enregistrer les modifications pour bien le sauvegarder dans notre compte.

On peut personnaliser notre avatar Instagram à notre goût avant d’enregistrer les modifications.

Après avoir créé notre avatar, on peut l’utiliser dans nos stories et dans nos messages privés!

