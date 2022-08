Pédophiles sur Fortnite et autres jeux video en ligne: Parents, comment prévenir?

Les jeux vidéo en ligne multijoueurs comme Fortnite, Overwatch, Call of Duty, League of Legends et World of Warcraft font beaucoup parler d’eux, car comme ils sont populaires, ils sont aussi des nids à pédophiles qui tentent de profiter des jeunes joueurs.

Le bobo n’est pas que « ces » jeux, ce sont tous les jeux en ligne ou espace virtuel dans lesquels les jeunes font des cyber rencontre.

Les adultes mal intentionnés peuvent y faire de belles rencontres, font des demandes d’amitié (quel mot!) sur Facebook, Snapshat, SMS et autres plateformes de la terre… pour débuter leur stratagème.

LENTEMENT, ils débutent la conversation. LENTEMENT, ils désensibilisent le jeune et ENSUITE… l’amène à se commettre en enlevant un morceau. En s’amusant à faire ceci et cela. Ah! Le tout sans conséquence, c’est juste devant la caméra de son téléphone ou son ordi.

Bref, regardez la vidéo (si ce n’est pas déjà fait) pour mieux comprendre le modus operandi et comment faire de la prévention.

Ils veulent amener le jeune a dépaser la limite. À aller trop loin. Ce faisant, les jeunes tomberont sous leur emprise.

Contrôlez le web à la maison

Comme j’en parle dans la vidéo, il y a plein d’outils qui permettent de protéger nos jeunes, dont un logiciel de contrôle parental qui alerte les aprents quand un sms suspect ou un message (privé ou pubic) arrive sur les réseaux sociaux.

Contrôle parental qui alerte en cas de messages inappropriés