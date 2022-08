Identifiez les articles de vos enfants avec ces étiquettes personnalisables québécoises

L’entreprise québécoise Colle à moi crée des étiquettes autocollantes pratiques et résistantes pour identifier les vêtements, les fournitures scolaires ou tous autres objets de vos enfants. Elles sont personnalisées avec le nom, le motif et la police d’écriture de votre choix, parfait pour l’école ou la garderie.

Avec les camps de jour l’été ou pour la rentrée à l’école ou à la garderie, c’est assez primordial d’identifier les articles de nos enfants pour éviter de tout perdre.

Crayons, vêtements, mitaines, chaussures, sac à dos, boîte à lunch, bouteille d’eau, contenants de plastique, etc.

Colle à moi, cette entreprise québécoise, crée des étiquettes pour identifier le matériel. Certaines sont autocollantes, d’autres s’attachent simplement ou s’appliquent sur un bout de tissu à l’aide de la vapeur. Elles résistent toutes au lave-vaisselle, à la laveuse et sécheuse, ainsi qu’au micro-ondes.

Des étiquettes résistantes et écolos pour identifier les articles de vos enfants

Comment faire si l’on veut commander des étiquettes? On se rend directement sur le site de Colle à moi. On commence par écrire le nom de notre enfant (ou de nous-mêmes si c’est pour nos choses), on choisit le design que l’on préfère ainsi que la police d’écriture.

Personnalisez vos étiquettes en 3 étapes seulement: l’identification, la collection et la police d’écriture.

Il y a une grande variété de choix! Plusieurs formats d’étiquettes sont également disponibles.

Voici une partie des formats d’étiquettes disponibles sur le site web de Colle à moi.

Si l’on préfère, on peut opter pour un ensemble d’étiquettes déjà sélectionnées.

Une fois qu’on a créé nos étiquettes nous-mêmes, on passe notre commande directement en ligne. Ce qui est bien à savoir, c’est que la livraison est gratuite en tout temps.

À noter que l’encre utilisée pour l’écriture du nom est sans solvant, faite à base de latex, donc plus écolo (on aime ça!). En plus, les illustrations et la conception des produits sont entièrement faites au Québec.

Sur leur site web, ils expliquent comment appliquer les étiquettes sur différents articles. Il y a 3 méthodes : en collant simplement l’étiquette sur un objet, en l’appliquant à l’aide d’un fer à repasser ou encore en pressant une étampe personnalisée sur un bout de tissu.

Bref, les étiquettes de Colle à moi sont résistantes, écolos, pratiques pour tous les parents et en plus, c’est fait ici! En passant, ce n’est pas juste pour les tout-petits, c’est pour tout le monde qui en veut!

Commandez vos étiquettes personnalisées Colle à moi

