Comment sauvegarder et effacer le contenu de son iPhone, iPad ou appareil mobile Android avant de le vendre ou s’en départir

Sauvegardez et détruisez complètement vos photos, vidéos, messages texte ainsi que toute vos informations personnelles de vos appareils mobile qu’il soit un iPhone, un iPad ou un Android avant de les vendre ou de s’en départir.

Il nous arrive tôt ou tard de devoir changer nos appareils mobiles pour diverse raison. Soit parce que nous voulons les vendre, les donner à une personne de notre entourage ou pour aller les déposer dans un centre de recyclage pour les appareils électroniques.

Une étape primordiale et pour une question de sécurité, c’est d’y avoir effacé tout le contenu de nos appareils avant de s’en débarrasser.

Nous ne voudrions pas qu’une autre personne puisse avoir accès à nos photos, nos messages texte, nos applications ou même pire à notre compte de banque.

Mais avant de détruire toutes nos informations, la première étape à faire est de faire la sauvegarde complète de nos appareils.

Sauvegardez le contenu de notre iPhone ou iPad sous iOS

Pour les utilisateurs d’un iPhone ou d’un iPad, nous avons deux possibilités pour effectuer la sauvegarde de notre appareil. Soit via iCloud ou iTunes

Pour effectuer la sauvegarde avec iCloud il faut :

Ouvrir les Réglages

Sélectionner votre nom

Choisir l’option iCloud

Choisir l’option Sauvegarde iCloud

Appuyer sur Sauvegarder maintenant

Voici les étapes à suivre pour sauvegarder le contenu de notre iPhone ou iPad avec iCloud

Il faut cependant savoir qu’une sauvegarde iCloud comporte un maximum de 5 Go d’espace de données, ce qui est très peu. Le iCloud devient très rapidement saturé le moindrement que nous avons pas mal de photos ou de musique dans notre appareil.

Apple propose de payer un surplus pour augmenter la capacité de l’espace iCloud.

Mais vu que personne n’aime vraiment payer pour ajouter ce genre de surplus, il existe une solution totalement gratuite pour faire la sauvegarde de notre iPhone et iPad à l’aide de son ordinateur personnel, qu’il soit Mac ou Windows.

Nous vous expliquons la démarche à suivre.

Sauvegardez le contenu de son iPhone et iPad à l’aide de son ordinateur Mac ou Windows

Pour faire la sauvegarde des informations de notre iPhone ou iPad à l’aide de son ordinateur Apple sous macOS 10.15 et plus il faut :

Brancher l’appareil à notre ordinateur

Sélectionner notre appareil dans la barre latérale du Finder

dans la Cliquer sur Général

Sélectionner Sauvegarder toutes les données de votre [appareil] sur ce Mac

Cliquer sur Sauvegarder maintenant

Voici les étapes à suivre pour sauvegarder le contenu de notre iPhone ou iPad avec un ordinateur Mac

Pour effectuer la sauvegarde à l’aide son ordinateur Apple avec macOS 10.15 et moins ou à l’aide d’un ordinateur Windows il faut :

Télécharger iTunes pour Mac ou Windows

Brancher l’appareil à notre ordinateur

Cliquer sur le bouton de l’appareil en haut à gauche de la fenêtre iTunes

en haut à gauche de la fenêtre iTunes Sélectionner Résumé

Cliquer sur Sauvegarder maintenant

Sauvegardez le contenu de notre téléphone ou tablette Android

Si nous sommes utilisateurs d’un appareil Android, la solution la plus simple est d’utiliser l’outil de sauvegarde interne de Google qui sauvegardera gratuitement nos données sur le service Google Drive.

Pour ce faire, il faut :

Ouvrir les Paramètres de l’appareil

de l’appareil Sélectionner l’option Google

Choisir l’option Sauvegarder

Choisir sauvegarder maintenant

Voici les étapes à suivre pour sauvegarder le contenu de notre appareil mobile Android avec Google Drive

Google Drive offre gratuitement un espace maximum de 15 Go pour la sauvegarde. Besoin de plus d’espace? Google One payant vous donnera tout l’espace désiré soit 100 Go pour quelques dollars par mois.

Si votre téléphone le permet, utilisez une carte MicroSD et encore, branchez votre appareil Android à votre ordinateur. Un peu comme on va chercher des fichiers sur une clé USB ou une carte SD: ouvrez l’explorateur de fichiers de votre ordinateur, sélectionnez les fichiers à importer dans votre téléphone ou tablette Android et « draguez-les » dans votre ordi.

Supprimez totalement le contenu de votre iPhone ou iPad

Si nous utilisons un appareil mobile Apple, voici les étapes à suivre pour complètement et totalement réinitialiser notre appareil.

Pour réinitialiser notre appareil mobile Apple il faut :

Ouvrir les Réglages

Sélectionner Général

Choisir l’option Transférer ou Réinitialiser l’[appareil]

Sélectionner Commencer

Appuyer sur Réinitialiser tous les réglages

Voici les étapes pour totalement suprimer le contenu de votre iPhone ou iPad

Supprimez totalement le contenu de votre tablette ou téléphone Android

Si nous utilisons un téléphone ou une tablette Android, voici les étapes à suivre pour complètement et totalement réinitialiser notre appareil.

Pour réinitialiser notre téléphone ou tablette Android il faut :

Ouvrir les Paramètres de l’appareil

de l’appareil Sélectionner Système ou Gestion Globale

ou Choisir l’option Réinitialisation

Sélectionner Réinitialiser les paramètres par défaut

Voici les étapes pour totalement suprimer le contenu de votre appareil mobile Android

Il faut savoir que pour les téléphones ou tablettes Android, d’un fabricant à l’autre, les libellés peuvent changer. Il est toujours bon de se référer au fabricant de notre appareil pour la marche à suivre complète.

