Faites-vous livrer tous vos produits d’épicerie, de pharmacie, de bureau et de beauté en quelques heures

Découvrez Instacart, une entreprise qui fait office d’intermédiaire et qui nous permet de commander des produits d’épicerie, de pharmacie, de bureau et de beauté depuis nos entreprises préférées chez qui on a l’habitude de faire nos courses comme Costco, Metro, Walmart, et plusieurs autres. En plus, la livraison, faite via Instacart, est rapide et est effectuée le jour même.

Si ça fait déjà quelques années qu’on s’est habitué à magasiner certaines choses en ligne, la pandémie a vivement implanté la tendance, surtout en ce qui concerne les produits de tous les jours comme l’épicerie.

Si vous avez fait l’expérience, vous avez peut-être remarqué que le fait de magasiner sur plusieurs boutiques en ligne individuelles et de devoir attendre des délais considérables pour chacune de nos commandes peut devenir agaçant.

C’est là que l’intermédiaire Instacart devient particulièrement intéressant, puisqu’il permet de retrouver un ensemble de commerces en un seul endroit!

Une multitude de commerces et de produits livrés dans la journée

Avez-vous déjà fait votre épicerie en ligne en passant par le système interne du commerce en question? Même si c’est pratique et que ça dépanne, les délais de livraison sont souvent de plus d’une journée.

C’est encore pire si on souhaite par exemple acheter des fraises d’une telle épicerie, mais des tomates d’une autre, alors que le tout risque fortement d’arriver à quelques heures, voire à quelques jours d’intervalle.

Ce désagrément n’existe pas quand on fait ses courses sur Instacart.

En effet, on a qu’à se rendre sur leur plateforme web ou leur application, écrire l’adresse de notre domicile et une liste de magasins sera affichée avec l’heure approximative de la réception de notre commande, qui sera livrée la journée même.

Des saucisses de chez Costco, quelques légumes d’accompagnement de chez Metro, une bouteille de propane de chez Walmart, ou peu importe ce qu’il nous manque, et la soirée BBQ pourra être lancée dans une heure ou deux selon le temps de livraison estimé!

Le plus beau dans tout ça, c’est que les commandes arrivent aussi fraîches que si on avait nous-mêmes fait l’épicerie puisque le livreur ne fait pas d’arrêt et nous livre directement notre commande.

On a aussi la possibilité de programmer la livraison pour l’intégrer en fonction de notre horaire, une fonction carrément utile pour ceux qui ne sont pas toujours à la maison.

Avec Instacart, on peut donner des indications et des alternatives au livreur.

L’un des gros avantages de faire affaire avec Instacart, c’est que l’on peut donner des indications et des alternatives à notre livreur, et pas juste pour les produits en rupture de stock.

Par exemple, si on veut des fraises, on peut très bien mettre une note qui mentionne que si elles ne sont pas fraîches, on préfère que ce dernier les remplace par des framboises.

Non seulement ça, mais c’est aussi possible pour nous de communiquer avec le livreur lors du processus de magasinage via l’espace de clavardage de la plateforme.

De cette façon, si on a oublié quelque chose à la commande ou inversement, si le livreur a besoin de précisions sur un item, c’est vraiment facile de se parler.

Comme ça, pas de mauvaise surprise!

Un abonnement pour éviter les frais de livraisons

Un autre aspect qui peut nous décourager de faire nos courses en ligne, ce sont les différents frais liés à la livraison. Frais de service, de déplacement, pour l’essence, bref, disons que ça monte vite.

Cette contrainte, Instacart l’a bien comprise et s’efforce de nous proposer des solutions abordables pour tous les types de portefeuille.

En ce qui concerne les fameux frais de livraison, on parle de d’un minimum de 3,99$ pour les commandes de plus de 35$ livrées le jour même.

Personnellement, nous avons fait trois commandes différentes et les frais de livraison ont respectivement été de 3,99$, 5,99$ et 7,99$.

À noter qu’ils peuvent varier en fonction de notre localisation, pour les livraisons effectuées en une heure et pour les livraisons d’articles achetés dans des clubs-entrepôts, mais c’est toujours affiché très clairement au moment où on choisit notre horaire de livraison.

Il y a également des frais de service, qui permettent de financer Instacart, mais ça aussi est toujours bien mentionné sur chaque commande au moment de passer à la caisse.

Finalement, on peut aussi ajouter du pourboire pour le livreur comme dans n’importe quel service de la sorte. Après tout, une personne fait quand même l’épicerie et sa livraison à notre place!

Envie de sauver les frais de livraison? Un abonnement à Instacart+ est disponible.

Si vous êtes comme moi et que vous faites beaucoup de commandes en ligne, c’est possible de devenir membre à Instacart+ pour sauver des sous.

En gros, les membres ne payent pas de frais de livraison pour les commandes de plus de 35$ et bénéficient de frais de service réduits pour chaque achat.

Tout ça représente une économie moyenne de 7$ par commande, donc si vous en faites plusieurs par mois, le prix de l’abonnement est bien vite rentabilisé.

Combien il coûte? Si on désire le payer de manière mensuelle, Instacart+ revient à 9,99$ par mois, mais on peut aussi choisir le forfait annuel à 99$ pour les 12 mois.

Si vous êtes intéressés et que vous hésitez à faire une commande, profitez-en puisque la première livraison est complètement gratuite.

Vous allez voir, avec tout le temps qu’on sauve en faisant livrer notre épicerie, pharmacie, produits de bureau et de beauté, après c’est difficile de revenir en arrière!

