Rouler en voiture de façon sécuritaire grâce à ce support et étui pour téléphone intelligent

Les supports pour auto Quad Lock sont bien pratiques et super robustes pour tenir en place son téléphone intelligent lors de nos déplacements. La compagnie propose d’ailleurs une coque pour iPhone ainsi qu’un support, fixé au pare-brise de notre véhicule qui offrent solidité et sécurité.

Dans l’auto, on utilise très souvent notre téléphone pour faire jouer de la musique ou encore pour s’assurer de trouver notre chemin à l’aide du GPS.

Par contre, puisque le code de la route nous interdit de tenir notre appareil, on doit se trouver un moyen de l’avoir au niveau des yeux sans pour autant avoir la main dessus.

C’est ce que la compagnie Quad Lock offre aux conducteurs qui ont un téléphone intelligent: un support et une coque compatible qui permettent de tenir en place leur cellulaire, en mode paysage ou portrait, pour une conduite en toute sécurité.

Conduite mains libres en toute sécurité

Deux pièces seulement pour fixer de façon sécuritaire notre téléphone dans la voiture, quoi demander de mieux?

C’est exactement ce qu’offre la compagnie Quad Lock.

Dans un premier temps, on doit se doter du support, compatible avec tous les boitiers et adaptateurs Quad Lock. C’est celui-ci que l’on vient fixer au pare-brise ou au tableau de bord de notre véhicule.

Il est doté d’une boule pivotante réglable qui permet d’ajuster la position de notre téléphone dans tous les angles possibles et ainsi avoir un angle de vue optimal.

Il offre aussi une solidité impressionnante grâce à la ventouse industrielle à base de gel collant qui permet de fixer fermement le support dans notre voiture.

Au niveau du prix, pour se procurer le support pour voiture classique de Quad Lock, on devra débourser une soixantaine de dollars.

Il existe également un modèle qui se transforme en chargeur à induction. On n’a qu’à se procurer la tête, la visser sur le support et brancher le câble d’alimentation dans l’allume cigarette ou un port USB de l’auto et le tour est joué!

Le support pour voiture est compatible avec tous les boitiers et adaptateurs Quad Lock.

Adaptateur universel et étuis de téléphone

Pour pouvoir profiter du fameux support, on doit nécessairement avoir une coque Quad Lock compatible.

Ils en font pour plusieurs modèles de téléphones Apple, Samsung, Google et Huawei. Le gros plus de ces coques, c’est qu’elles procurent une protection intégrale résistante aux chocs, peu importe le genre d’activité que l’on entreprend.

C’est vraiment pratique, considérant que les étuis sont tous compatibles avec l’ensemble des supports de Quad Lock incluant ceux pour le vélo, la course, la voiture et la moto.

Les étuis pour les télélphones intelligents de Quad Lock offrent une grande résistance aux chocs.

Ceux qui n’aiment pas les étuis massifs ou qui possèdent un téléphone intelligent non compatible avec ce qui est offert seront content d’apprendre que c’est possible de se doter d’un adaptateur universel à placer derrière notre téléphone intelligent ou l’étui qui le protège.

Celui-ci est adhésif grâce à un collant 3M VHB super puissant, donc pas de danger que notre appareil tombe si on roule dans un trou ou que l’on prend un virage serré.

Par contre, mieux vaut quand même être prudent puisque ce type de collant adhère aux surfaces lisses, non texturées, non poreuses, pas au caoutchouc, au silicone, au TPU ou aux revêtements doux au toucher.

Au niveau du prix, on parle de 20$ pour le collant universel ou d’environ 35$ pour un étui muni de l’adaptateur.

