La trousse complète d'appareils technos pour les amateurs de camping

Lorsqu’on part dans la nature en camping généralement on se déconnecte de nos appareils technologiques. Seulement, il existe des produits et des appareils qui peuvent nous faciliter la vie lorsqu’on s’aventure dans le bois. Je vous présente mes suggestions de produits technos expressément pensés pour le camping, des batteries portatives en passant par l’éclairage, et les sources de chaleur.

Ah le camping! La nature! Le plaisir d’aller prendre de l’air frais. Se réunir autour d’un feu. Pratiquer des activités en plein air. Puis, le plus important, se déconnecter de notre vie trépidante de tous les jours.

J’adore partir en camping durant la saison estivale, mais ce n’est pas parce que je pique ma tente que je me prive pour autant de produits technologiques.

En plus, certains d’entre eux peuvent carrément nous sortir de tout un pétrin: un accident est si vite arrivé, et sans communication vers l’extérieur, ça peut rapidement devenir dangereux.

Pour ces raisons, mais aussi par plaisir, je vous ai fait une liste des produits technos pratiques pour le camping.

Des sites web et applications pour trouver un site de rêve

C’est bien beau de parler de techno en camping, mais encore faut-il qu’on ait trouvé le terrain de nos rêves où aller séjourner.

Au Québec, les campeurs ont un grand choix d’emplacements pour aller s’évader et profiter de la nature, si bien que ce n’est parfois pas évident de s’y retrouver.

Que ce soit dans un parc national, avec vue sur l’eau, dans un prêt-à-camper, un véhicule récréatif ou une tente, à Charlevoix, Gatineau, Valcartier, j’ai monté un dossier qui rassemble es sites et des applications conçus pour guider les campeurs dans leur choix.

Des batteries portatives et sources d’électricité

On a beau partir en camping, notre téléphone intelligent n’est jamais très loin pour autant. Si le réseau cellulaire peut être inexistant, il reste qu’on utilise notre appareil pour prendre des photos, des vidéos ou jouer à des petits jeux lorsqu’il pleut.

Ça, c’est sans compter les scénarios catastrophes où, en cas de pépin, on a besoin de contacter l’extérieur.

Si on se trouve en camping sans roulotte ou source d’électricité, il faut bien trouver un moyen de recharger nos appareils!

Le classique, c’est la batterie portative. Les modèles ne manquent pas, alors qu’on peut en trouver avec différentes capacités de mAh.

D’abord, si vous voyagez léger, je vous invite à regarder du côté des batteries 20 PD, 40 PD ou 80 PD de BioLite. Leur design compact fait en sorte qu’elles sont faciles à transporter, mais leur puissance est impressionnante.

Les batteries de BioLite permettent de recharger tout un ensemble d’appareils électroniques.

Si vous cherchez plutôt quelque chose de multi-usage, la compagnie BioLite propose également la SolarHome 620+, un kit qui comprend entre autres trois lumières, un chargeur avec prise USB et une radio.

BioLite propose également une solution multi-usage pour ceux qui ont plus de place dans leur sac.

Finalement, tant qu’à être dans l’univers de BioLite, impossible de ne pas parler de leur génératrice CampStove.

Si c’est le plus gros gadget des trois, c’est parce qu’il nous permet de créer notre propre énergie en faisant un feu.

L’énergie créée est emmagasinée dans une banque d’alimentation à laquelle on peut connecter n’importe quel appareil pouvant se charger par câble USB: téléphone, appareil photo, GPS, lecteur MP3, etc.

Des lumières portatives pour nous éclairer la nuit tombée

Évidemment en camping il peut faire assez noir le soir. Si notre feu nous éclaire, il reste que certains sentiers des terrains de camping ne sont pas très illuminés, surtout en pleine forêt.

Avoir une lampe de poche, une lampe frontale ou même un petit éclairage d’ambiance devient assez impératif.

Dans cette optique, on peut opter pour l’une des lampes BioLite conçues expressément pour être transportées en camping.

Que ce soit la AlpenGlow 250, 500, la Multipack, la TraveLight 135 ou la FlexLight 100, elles sont toutes munies d’une prise USB et elles sont facilement rechargeables.

Disponibles dans une multitude de tailles, on retrouve des lampes de camping BioLite pour tous les goûts.

Si votre but est plutôt de donner une chaleureuse atmosphère BioLite propose aussi une guirlande appelée la SiteLight composée de quatre petites lumières reliées par un long câble de 10 pieds permettant de les installer autour du campement ou les suspendre à un arbre.

Parmi les différents accessoires d’éclairage de Biolite, la SiteLight fait la plus belle ambiance chaleureuse.

Il est possible de contrôler l’intensité de l’éclairage et on peut en connecter jusqu’à 4 ensembles pour couvrir une superficie totale de 40 pieds.

Des solutions pour éloigner les moustiques

La nature c’est le fun! Les moustiques et maringouins… beaucoup moins.

Si on a oublié de se doter d’un répulsif, ça va vite qu’on se fait manger par ces petits suceurs de sang et notre séjour peut carrément devenir insupportable.

Je parle d’expérience, puisque c’est quelque chose qui m’est arrivé pendant mon périple en Gaspésie, où je suis tombé sur un terrain de camping où on était carrément envahi de ces petits indésirables.

Histoire de rendre l’utile à l’agréable, on a décidé de partager avec vous notre enquête sur les meilleurs et pires produits.

Déception ou coup de cœur? J’ai fait une enquête et testé une multitude de produits antimoustique.

Si vous avez un plus grand terrain et que vous avez les moyens d’investir un peu plus de sous, Thermacell propose un système antimoustique intelligent appelé LIV qui crée une zone de protection autour d’où on l’installe.

Voici un aperçu d’un répulsif du système intelligent antimoustique LIV de Thermacell.

On peut acheter un ensemble de trois répulsifs et un hub qui protège environ 945 pieds carrés, un paquet de quatre qui couvre 1260 pieds carrés ou encore, un ensemble de cinq pour une protection de 1600 pieds carrés.

Des appareils pour cuire nos aliments en nature

Si vous ne voulez pas manger de la nourriture froide tout le long de votre séjour en camping, il vous faut des solutions pour cuire vos aliments.

J’ai mentionné la génératrice CampStove de BioLite comme source d’électricité, mais c’est aussi une base que l’on peut munir de plusieurs accessoires, notamment d’une grille de cuisson appelée BioLite Portable Grill.

On peut y cuisiner nos plats préférés sur notre feu de bois, approximativement jusqu’à 4 hamburgers, ce qui correspond à 55″ d’espace de cuisson.

Le Portable Grill de Biolite, alimenté par la génératrice, permet de cuire pratiquement n’importe quoi.

Amateurs de café? BioLite propose aussi le KettlePot, un autre accessoire pour sa génératrice CampStove qui permet de faire jusqu’à 1,5 litre de café sur le feu.

L’ensemble KettlePot & CoffeeSet de Biolite est parfait pour boire son café n’importe où en camping.

Un des avantages d’utiliser notre propre café moulu en camping, c’est que c’est sans danger pour l’environnement. Une fois terminé, si on n’a pas de poubelle à notre disposition, il est tout à fait sécuritaire de jeter le marc en forêt.

Des sources de chaleur pour se réchauffer

Les nuits peuvent être fraiches en camping et il faut souvent se prévoir des vêtements un peu plus chauds que notre chandail à manches courtes et nos shorts qu’on porte durant la journée.

Outre le fait de s’habiller en « pelures d’oignon » et de s’amener beaucoup de pièces de rechange, la solution la plus évidente pour se réchauffer en camping est évidemment le feu!

Cependant, si on se retrouve avec du bois humide, c’est pas mal moins facile de partir un feu.

Heureusement, il existe des allume-feux en aérosol ultra efficace qui rehaussent nos flammes en un rien de temps. Le principe est assez simple et explicite : suffit d’enduire le bois du foyer et de l’allumer à l’aide d’un long briquet.

D’ailleurs, tant qu’à les mentionner, la gamme EZ Reach de BIC est parfaite pour amener dans notre sac de camping parce que contrairement à des briquets à BBQ classiques, ceux-ci sont beaucoup plus compacts.

Le briquet EZ Reach de Bic est parfait pour trainer en camping puisqu’il est tout petit.

Même si c’est vraiment plaisant les feux de camp traditionnels, on ne peut pas nier que la fumée qui se promène un peu partout, comme par curiosité souvent dans notre visage, ce n’est pas très plaisant.

BioLite a une solution intéressante pour nous, le FirePit.

Contrairement à la génératrice de BioLite, le FirePit est vraiment conçu pour faire office de foyer.

Il s’agit d’un foyer d’extérieur muni d’un ventilateur qui va nous aider à partir notre feu, mais également à réduire considérablement l’émanation de fumée.

On peut même s’en servir comme BBQ et recharger nos appareils avec son port micro-USB, une super alternative à la génératrice CampStove que j’ai déjà mentionnée à plusieurs reprises.

