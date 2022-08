Protégez et prévenez le vol de votre vélo grâce à cette application gratuite pour téléphones et ordinateurs

Vous possédez un vélo et vous souhaitez prévenir son possible vol? L’application Garage 529, en collaboration avec le SPVM, est entièrement dédiée à la prévention des vols de bicyclettes. Sur le Web ou sur votre téléphone, elle est très simple d’utilisation!

On peut avoir peur de se faire voler notre vélo sur un support à vélo dans un lieu public ou même à la maison! Pour contrer ce fléau encore trop présent, une collaboration entre le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et l’organisme pour lutter contre les vols de vélos en Amérique du Nord, Garage 529 existe!

Le projet 529 c’est la création d’une application Web où tous les cyclistes peuvent enregistrer leur vélo en deux temps trois mouvements.

C’est complètement gratuit et on peut le faire soit en ligne sur le site du projet ou en téléchargeant l’application Garage 529 disponible pour les appareils iOS et Android.

Comment fonctionne l’application pour prévenir les vols de bicyclettes Garage 529?

Le fonctionnement de l’application Garage 529 est très simple. Il suffit d’ajouter quelques photos de notre vélo prises sur le fly avec notre téléphone et d’inscrire les informations requises à son sujet comme le numéro de série, le modèle, la couleur, etc.

Voici les détails de son vélo à avoir pour l’enregistrer en ligne sur le site Web de Garage 529

Lorsqu’on enregistre notre bicyclette, on reçoit ensuite un autocollant que l’on vient simplement coller dessus. Oh! Ça, ça a un effet repoussant pour les voleurs!

La plateforme de prévention est également un outil qui permet de tracer les vélos ainsi que d’avertir tous les utilisateurs lorsqu’un vélo disparaît.

Si par malheur on se fait voler notre vélo, on peut rapidement le signaler sur la plateforme et un soutien de la part de la communauté de Garage 529 se met en place. De cette façon, si quelqu’un aperçoit notre bicyclette, il peut rapidement indiquer sa localisation sur l’application.

En effet, ce qui est vraiment bien c’est que ce n’est pas seulement les propriétaires de vélos qui peuvent utiliser l’application, mais bien tout le monde qui veut aider la cause.

À quoi sert l’application Garage 529?

En plus d’aider à retrouver des bicyclettes disparues, cette initiative incite moins de voleurs à revendre un vélo puisque les policiers sont impliqués dans le projet 529.

L’application Garage 529 a fait son apparition en 2013 et est maintenant employée par plusieurs municipalités, institutions, commerces, services de police partout en Amérique du Nord.

Même si c’est une collaboration avec le SPVM, ce n’est pas juste une plateforme accessible pour les citoyens de la ville de Montréal.

D’ailleurs, depuis sa création, une diminution des vols de vélos de près de 40 % a été notée par la ville de Vancouver, selon le service de police. C’est une très bonne nouvelle et ça prouve son efficacité!

Si ça peut réduire le nombre de vols de vélos, installons l’appli de ce pas!

Télécharger l’application Garage 529 sur l’App Store

Télécharger l’application Garage 529 sur Google Play

Visitez le site Web de Garage 529 pour plus d’informations ou pour enregistrer votre vélo