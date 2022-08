Louez des livres gratuitement sur votre téléphone ou tablette grâce cette application

L’application Libby offre la possibilité de louer gratuitement des livres numériques et audio à partir de l’inventaire de la bibliothèque la plus proche de chez nous. L’application est en fait une liseuse a même notre téléphone que l’on peut utiliser partout où l’on va! On peut donc lire ou écouter notre livre sur notre téléphone intelligent iOS ou Android et même notre tablette.

L’achat d’une liseuse, telles que Kindle ou encore Kobo, peut devenir assez dispendieux, tout dépendamment de sa marque et de sa mémoire.

Et, si finalement on ne l’utilise pas souvent, on aura dépensé inutilement et l’appareil finirait dans le tiroir de notre table de nuit.

L’application Libby permet de lire et écouter toutes sortes de livres provenant de la bibliothèque la plus proche de chez nous à même notre téléphone, et tout ça, gratuitement!

On vous propose également d’aller lire notre dossier sur plusieurs applications et sites web qui offrent de la lecture gratuitement ou à petits prix!

Où trouver des livres numériques et audio gratuitement ou presque?

Grâce à l’application Libby, on retrouve l’inventaire de la bibliothèque choisie sous forme de liseuse très facile à utiliser!

L’inventaire de notre bibliothèque, directement sur notre téléphone!

L’application Libby regroupe les inventaires de plusieurs bibliothèques, un peu partout dans le monde.

Il suffit que la bibliothèque proche de chez vous utilise la base de données OverDrive et l’application détectera tout de suite l’édifice!

Ce qui veut aussi dire que, s’il y a une petite bibliothèque municipale près de vous, il se peut que l’application ne la détecte pas, puisqu’elle ne se retrouve pas dans OverDrive.

Pour se connecter à la bibliothèque sur l’application Libby, il faut impérativement avoir la carte de bibliothèque associée au bâtiment en question.

Il est même possible de connecter plusieurs bibliothèques sur l’application!

Quand on a synchronisé notre bibliothèque à l’appli Libby grâce à notre carte, on peut facilement naviguer à travers leur inventaire et ainsi louer des livres numériques, des magazines et des livres audio!

Et puis, si on a téléchargé l’application, disponible sur Android et iOS, sur plusieurs appareils, comme notre téléphone intelligent ou notre tablette, il est possible de synchroniser notre compte à tous nos appareils et ainsi garder notre progression lors de notre lecture.

D’ailleurs, l’interface est très facile à utiliser.

On retrouve cinq onglets:

La loupe permet de rechercher des titres, à l’aide de filtres, comme « disponible maintenant » ou simplement en écrivant le nom du livre que l’on recherche La maison permet de voir l’inventaire de notre bibliothèque, séparé selon diverses catégories Le menu hamburger nous laisse voir la ou les bibliothèques que nous avons choisies de connecter à notre compte ainsi que la carte associée Le livre représente une étagère, c’est-à-dire tous les livres que nous avons empruntés ou réservés L’horloge nous permet de voir notre progression, elle s’allonge à mesure que l’on emprunte, réserve ou rende des livres.

L’appli Libby est facile à utiliser et permet d’avoir accès aux livres numériques et audio de notre bibliothèque.

Des livres audio et numériques disponibles gratuitement!

Sur l’application Libby, les livre numériques et audio ont chacun leurs propres fonctionnalités afin d’optimiser notre lecture.

Pour les livres numériques, il est possible de:

Régler la taille de l’écriture

Changer la couleur de fond et le design du livre

Faire des zooms

Rechercher des définitions de mots ou d’expressions

Ajouter des signets, des notes et du surlignage

On peut également télécharger les livres pour les lire en mode hors-ligne, peu importe où l’on se trouve!

Pour les livres audio, on retrouve plusieurs fonctionnalités intéressantes. On peut notamment:

Ajuster la vitesse de lecture, soit en ralentissant ou en accélérant le débit

Définir une minuterie de veille

Glisser notre doigt sur l’écran pour avancer ou reculer

Ajouter des signets, des notes et du surlignage

Il est même possible d’écouter les livres dans notre auto, grâce à Android Auto, Apple Car ou simplement le Bluetooth, selon l’appareil qu’on utilise.

L’application Libby est une option intéressante à considérer si on ne veut pas dépenser inutilement pour une liseuse, mais profiter quand même des livres numériques et audio de nos bibliothèques d’ici.

