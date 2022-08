Protégez-vous des sites malveillants sur vos appareils grâce à cette extension et application

Avant d’accéder à un site web inconnu, il est important de s’assurer de sa crédibilité pour ne pas avoir de mauvaises surprises. myWOT est ainsi un outil ajoutant une couche de sécurité sur nos ordinateurs, tablettes et téléphones pour détecter les sites web dangereux.

Le web peut parfois être dangereux et plusieurs personnes mal intentionnées tentent de profiter des gens, cachés derrière leur écran. Plusieurs faux sites de vente et de services bidons de toutes sortes existent malheureusement, ainsi que d’autres qui pourraient transmettre des virus à votre ordinateur.

L’entreprise WOT a développé un logiciel de sécurité gratuit à cette fin. Plusieurs pièges nous seront ainsi évités, entre autres sur les sites où de l’argent est demandé.

WOT, acronyme de Web Of Trust, est une extension pour votre navigateur web. Elle permet de bloquer les sites nuisibles, de reprendre le contrôle de notre navigation, mais surtout de nous rassurer. Il nous évitera de craindre de se faire arnaquer.

Un outil de protection complémentaire

Plus de 140 millions de personnes sont membre de WOT. Elles ont ainsi plus de chances d’éviter de se retrouver avec des logiciels malveillants, de subir de l’hameçonnage et de se faire voler leur identité lorsqu’elles parcourent le web.

Il ne s’agit toutefois pas d’un antivirus, que tout le monde devrait avoir déjà, mais bien d’un outil complémentaire.

S’il devait manquer un danger, un virus ou un logiciel malveillant, ce n’est pas lui qui va être en mesure de le retirer.

Nos choix: Antivirus et suites de protection

Les fonctionnalités de WOT sur ordinateur

L’extension WOT est gratuite et peut être téléchargée sur notre ordinateur PC ou Mac directement sur myWOT.com. Elle est disponible sur tous les types de navigateurs, notamment sur Chrome, Firefox et Edge et sur tous les principaux moteurs de recherche tels Google et Yahoo.

L’installation ne prend que quelques clics et on a ainsi accès à des outils de sécurité pour notre navigateur web. On retrouve notamment comme fonctionnalités:

Analyse des sites web en pleine navigation

Alertes en temps réel si un site dangereux est détecté

Vérification des sites webs à la demande grâce à son moteur de recherche

Il est également possible d’utiliser myWOT sans nécessairement télécharger l’extension. C’est juste un peu plus exhaustif.

Quand on a un doute sur un site, on doit copier l’adresse du site, puis aller la copier dans la barre de recherche sur le site de myWOT.

On pourra alors voir quelle est la note de confiance de ce site et si ce dernier est sécuritaire ou non.

Ça c’est pour l’offre gratuite, mais on peut également se tourner vers l’offre Premium à 1,87$ US par mois qui comprend:

Bloqueur de fenêtres de type Pop-up

La protection contre le contenu pour adultes

La protection contre les sites de paris en ligne

La protection en temps réel contre l’hameçonnage

La détection des liens malveillants dans les courriels

Les fonctionnalités de WOT sur téléphones et tablettes

Puisque nous utilisons pratiquement plus nos téléphones intelligents que nos ordinateur, myWOT propose également une application mobile pour téléphones et tablettes Android ainsi que pour appareils iOS d’Apple.

On retrouve encore une fois plusieurs fonctionnalités de sécurité gratuites intéressantes sur l’application myWOT dont:

Création d’une liste noire des sites à éviter

Avertissement lors de la visite d’un site web dangereux

Protection contre les sites malveillants et cachant des virus

Avertissement lorsqu’il y a connexion à un réseau Wi-Fi dangereux

Tout comme sur ordinateur, on retrouve aussi une version pro, qui cette fois coûte 2,84$ US par mois et comprend:

Un coffre-fort pour nos photos

La protection en temps réel contre l’hameçonnage

Protection de nos applications par un mot de passe

Des notes de sécurité bonifiées

myWot attribue des scores de confiance aux sites web via les avis des utilisateurs et via sa technologie interne.

En tant qu’utilisateur, on peut soi-même signaler un site que l’on juge frauduleux ou malveillant. Plus de 90 millions de sites ont été notés et commentés par les membres de la communauté.

Non seulement de vrais êtres humains nous guident, mais WOT utilise également un système d’algorithmes d’apprentissage automatique.

La plate-forme apprend donc et se développe à partir des données recueillies, notamment à partir des alertes reçues par ses utilisateurs. Un croisement des données est ensuite fait.

Bref, un bel outil gratuit à ajouter à son ordinateur, son téléphone ou sa tablette afin d’ajouter une petite couche de sécurité supplémentaire à nos machine.

En savoir plus sur myWOT et télécharger sur ordinateur, tablette et téléphone

