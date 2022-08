Les logiciels, apps et sites les plus utilisés par les pirates pour tenter de nous infecter avec des virus

Le service de détection de virus VirusTotal a publié un rapport sur les logiciels, applications et sites web les plus utilisés par les pirates informatiques pour propager des virus et logiciels malveillants. Ces derniers créés ainsi de fausses versions de ceux-ci pour tenter d’infecter notre ordinateur ou appareil mobile.

On le sait, on doit toujours être vigilant lorsqu’on navigue sur le web et plus particulièrement lorsqu’on télécharge un logiciel ou une application.

C’est que les pirates informatiques nous tendent des pièges via des courriels d’hameçonnage ou de faux sites web à l’image de grandes entreprises en tentant de nous faire croire que l’on va télécharger leur logiciel.

Ces faux sites et logiciels sont évidemment des nids de virus et de logiciels malveillants pour infecter nos machines.

Les logiciels et applications les plus falsifiés pour propager des virus

Dans le but de nous maintenir alertes face à ces faux logiciels, le service VirusTotal a publié un rapport des logiciels, applications et sites internet les plus utilisés et falsifiés par les pirates informatiques.

Pour rappel, VirusTotal est un service de détection de virus gratuit appartenant à Alphabet, la maison mère de Google.

Lorsqu’on a un doute sur un fichier ou un site, on peut ainsi le glisser sur le site de VirusTotal afin qu’il l’analyse et détecte ou non la présence de virus.

Ainsi, selon leurs analyses, le logiciel le plus copié et falsifié par les pirates pour propager des virus est le service de visioconférence Skype.

Le logiciel de modifications de PDF Adobe Acrobat suit sur la 2e marche du podium et le lecteur multimédia VLC est 3e.

D’autres logiciels et applications populaires sont également cités dans le rapport tels que:

7zip

Battle.net

Brave

CCleaner

Discord

Dropbox

ExpressVPN

Firefox

Google Chrome

iTunes

LastPass

Malwarebytes

Microsoft Edge

NordVPN

ProtonVPN

Steam

Spotify

Telegram

Team Viewer

WinZip

Zoom

WhatsApp

Les logiciels et applications les plus falsifiés par les pirates pour propager des virus et leur ratio d’infection. Crédit image: VirusTotal.

Les sites les plus falsifiés pour propager des virus

Le rapport de VirusTotal ne s’arrête pas aux logiciels et applications les plus falsifiés et utilisés par les pirates, mais aussi aux sites web de grande entreprise où leur nom et image est repris par les pirates.

Ce sont sans trop de surprises les sites des médias sociaux de Meta qui sont les copiés par les pirates avec WhatsApp en numéro 1 suivi d’Instagram et Facebook.

Voici la liste des autres sites web mentionnés dans le rapport de VirusTotal:

Amazon

Apple

Discord

iCloud

Google Play Adobe

MSN

MS Office

MS Outlook

Netflix

Pinterest

Skype

Spotify

Steam

Telegram

Twitter

Wikipedia

Zoom

Le rapport de VirusTotal stipule par ailleurs que 10% des noms de domaines les plus utilisés au monde ont distribué des virus et logiciels malveillants.

Les sites plus falsifiés par les pirates pour propager des virus et leur ratio d’infection. Crédit image: VirusTotal.

Trucs pour éviter d’être infecté par des virus et malware

Ce rapport nous rappelle l’importance d’être vigilant et de se protéger pour éviter d’infecter nos ordinateur, téléphone ou tablette d’un virus ou logiciel malveillant.

Tout d’abord, il est important de se rappeler qu’il faut télécharger les logiciels et applications auprès des sites officiels des entreprises ou sur les boutiques d’applications officielles.

Ensuite, il faut bien faire attention aux tentatives d’hameçonnages que l’on peut recevoir sous forme de courriels ou de notifications sur nos divers appareils. Le site VirusTotal peut notamment nous aider à cet égard.

Néanmoins, l’ultime protection et précaution est d’avoir un antivirus sur son appareil. Celui-ci pourra détecter les faux sites, logiciels ou applications qu’on s’apprête à ouvrir ou télécharger.

