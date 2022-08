Comment activer la double authentification pour protéger son compte Apple?

Élevez le niveau de sécurité de votre compte Apple en configurant les deux facteurs d’authentification avec un numéro de téléphone de confiance et un code de validation. Découvrez comment faire sur votre iPhone ou sur tout autre appareil Apple.

On est au courant, les pirates informatiques sont de plus en plus fréquents et ça peut arriver de se faire pirater notre compte, que ce soit sur Facebook, Outlook, Gmail ou Apple. D’où l’importance d’avoir un mot de passe qui est fort et unique.

En plus d’avoir un mot de passe fort et différent de nos autres comptes, il existe une autre solution pour protéger notre identifiant Apple. Il s’agit de configurer l’identification à deux facteurs.

Il s’agit d’un bon moyen de sécuriser davantage notre compte, puisqu’en plus de notre mot de passe, on doit entrer un code supplémentaire qui nous est envoyé par message texte.

Bref, de quoi mettre des bâtons dans les roues d’un pirate qui serait parvenu à mettre la main sur notre mot de passe.

Qui plus est, la double authentification apparaît comme absolument nécessaire si on utilise le trousseau d’Apple pour stocker nos mots de passe, afin de protéger l’ensemble de nos comptes.

Comment activer l’identification à deux facteurs de notre compte Apple via un iPhone ou un iPad?

Pour activer l’identification à deux facteurs de notre compte Apple à partir d’un iPhone ou un iPad, il faut:

Ouvrir l’application Réglages Cliquer sur [votre nom] (en haut du menu déroulant) Sélectionner: Mot de passe et sécurité Appuyer sur Activer l’identification à deux facteurs, puis sur: Continuer Entrer le numéro de téléphone que vous souhaitez utiliser pour recevoir les codes de validation par texto ou par appel lorsque vous vous connectez à votre compte Apple. Appuyer sur: Suivant Entrer le code de validation pour confirmer notre numéro de téléphone et pour activer la fonction.

Voici comment activer l’identification à deux facteurs de notre compte Apple à partir d’un iPhone ou iPad.

Comment activer l’identification à deux facteurs de notre compte Apple sur un ordinateur Mac?

Pour activer l’identification à deux facteurs de notre compte Apple à partir d’un ordinateur Mac, il faut:

Appuyer sur le menu Apple (la petite pomme en haut à gauche complètement) Sélectionner : Préférences Système Cliquer sur: Identifiant Apple Choisir l’option: Mot de passe et sécurité Appuyer sur Activer (à côté d’Identification à deux facteurs) Entrer le numéro de téléphone que vous souhaitez utiliser pour recevoir les codes de validation par texto ou par appel lorsque vous vous connectez à votre compte Apple. Taper le code de validation pour confirmer notre numéro de téléphone et pour activer la fonction.

Voici comment activer l’identification à deux facteurs de notre compte Apple à partir d’un ordinateur Mac.

Voilà! C’est assez simple, peu importe la méthode que vous utilisez et ça permet de mieux protéger votre identifiant Apple, pour éviter de vous faire pirater.

