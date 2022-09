Imprimez et dynamisez vos photos prises sur téléphone ou tablette avec cette mini imprimante portative

La mini imprimante portable Instax Mini Link 2 de Fujifilm remplace littéralement un appareil photo Polaroid. Elle permet d’imprimer instantanément une photo prise avec notre téléphone intelligent ou tablette via Bluetooth. On y retrouve également plusieurs fonctionnalités pour dynamiser nos clichés via l’application mobile.

Les caméras photos et plus précisément l’impression de photos en ont pris pour leur rhume ces dernières années. De nos jours, avec nos téléphones intelligents on a perdu ce plaisir d’imprimer nos clichés, alors qu’on se les partage sur Facebook et autres réseaux.

Et que dire du plaisir qu’on avait à l’époque avec les fameux Polaroids et l’impression instantanée de nos photos!?

La compagnie Fujimfilm souhaite ainsi que l’impression de photos redevienne populaire et surtout plaisante! Ils proposent ainsi une petite imprimante portative pas mal ludique et dans l’ère du temps.

Imprimez une photo directement après l’avoir prise sur votre téléphone

L’imprimante Instax Mini Link 2 de FUJIFILM est donc une mini imprimante portative que l’on peut trimballer avec nous n’importe où.

On la connecte via Bluetooth à notre téléphone intelligent ou tablette (Android et iOS) à travers l’application Mini Link.

Une fois dans l’application, on peut imprimer des photos précédemment prises ou carrément en prendre des nouvelles directement dans celle-ci.

Après avoir sélectionné la photo qu’on souhaite imprimer, on appuie sur le bouton d’impression et le tour est joué.

Une fois connecté à notre téléphone ou notre tablette, on peut imprimer nos photos via l’imprimante nstax Mini Link 2 de FUJIFILM.

À l’image des anciens Polaroids, on va ainsi imprimer notre photo qui prendra grosso modo 90 secondes avant de pleinement prendre vie. Le format est cependant plus petit, alors que les feuilles Instax Mini sont d’une dimension de 2.13 po X 3,4 po.

La qualité d’impression de la Instax Mini Link 2 est correcte. Il ne faut pas s’attendre au même rendu que sur l’écran de notre téléphone ou notre tablette, car nous serons assurément déçus.

Nos photos vont être un peu délavées ce qui crée un effet en soi et ressemble drôlement aux Polaroids encore une fois.

Ajouter votre personnalité à vos photos

Outre lancer nos impressions, on retrouve plusieurs fonctionnalités pour dynamiser nos photos à travers l’application mobile. Une grande du plaisir de l’imprimante Instax Mini Link 2 de FUJIFILM réside là.

On y retrouve plusieurs options pour dynamiser et personnaliser nos photos.

On peut ajouter des emojis, du texte, des cadres avec des illustrations, des effets, faire des collages ou même carrément dessiner par nous-mêmes sur nos photos.

Les possibilités sont vraiment nombreuses et vont certainement plaire aux plus jeunes qui peuvent faire aller leur imagination.

On retrouve plusieurs options pour personnaliser nos photos à travers l’application mobile Mini Link de Fujifilm.

Il est techniquement même possible de dessiner sur nos photos à même l’imprimante via la fonction InstaAir dans l’application.

Grâce à une petite lumière sur l’imprimante, on peut ainsi déplacer celle-ci pour faire des traits à même nos photos.

En théorie, on peut utiliser l’imprimante même pour dessiner sur nos photos, mais en pratique ça marche moyen…

En théorie ça semble vraiment cool, mais remarquez l’emploi du mot: techniquement plus haut. C’est qu’en pratique nous n’avons jamais été capables de véritablement maîtriser cette fonctionnalité…

Bref, si c’est cette fonctionnalité qui vous attirait le plus dans leur vidéo promotionnelle, réduisez drastiquement vos attentes!

Partagez des vidéos à même votre photo imprimée

En plus de pouvoir imprimer nos photos n’importe où et de les personnaliser, l’imprimante Instax Mini Link 2 de FUJIFILM offre une autre fonctionnalité vraiment intéressante soit de partager des vidéos à même une photo!

Toujours via la fonctionnalité InstaAir, on peut tourner une vidéo de 15 seconds maximums qui sera enregistrée par Fujifilm et accessible via un code QR que l’on peut imprimer sur la photo!

On peut carrément imprimer une photo avec un code QR nous permettant d’accéder à la vidéo prise sur l’application Mini Link.

Bref, imaginez un peu les possibilités. C’est la fête de notre enfant et on le filme soufflant ses bougies de son gâteau de fête. On sélectionne une image précise de la vidéo, on l’imprime, et à même la photo on a un code QR qu’on peut scanner pour voir la vidéo qu’on a filmée!

On peut ensuite coller ça sur le frigidaire ou donner la photo à des membres de notre famille pour qu’ils puissent voir la vidéo.

Il s’agit en bref d’une manière unique et ludique de partager nos vidéos plutôt que de passer par Messenger ou texto.

Bien important de savoir par contre que les vidéos sont accessibles pendant une période de 2 ans après l’avoir imprimé.

Une imprimante portative à prix intéressant

L’imprimante Instax Mini Link 2 de FUJIFILM offre ainsi de belles possibilités et beaucoup de plaisir en perspective.

Son prix est d’ailleurs assez intéressant alors qu’on la retrouve dans les eaux de 130$.

Forcément il faut également s’acheter du papier photo pour l’imprimante. Il s’agit de cartouches que l’on insère dans l’imprimante et qui comprennent 10 feuilles.

Un paquet de 10 feuilles se vend une vingtaine de dollars, mais on peut évidemment faire des économies d’échelles en achetant des lots de plusieurs cartouches.

Ça demeure ainsi un beau cadeau qu’on peut offrir au plus jeune pour laisser fleurir leur créativité, mais aussi aux plus vieux qui souhaitent replonger dans le plaisir des Polaroids!

En savoir plus sur Instax Mini Link 2 de FUJIFILM

