Apprenez une nouvelle langue en regardant Netflix grâce à cette extension

Il existe une extension gratuite pour le navigateur Chrome qui nous permet d’apprendre une langue étrangère comme l’anglais ou l’espagnol tout en regardant des séries ou des films sur Netflix ou encore des contenus vidéos sur YouTube. Son nom? Language Reactor.

C’est loin d’être facile d’apprendre une nouvelle langue. Ça demande beaucoup d’efforts et de concentration, mais ça ne veut pas pour autant dire qu’on ne peut pas avoir de plaisir!

Pour rendre ça plus agréable et dynamique, on peut carrément installer l’extension Language Reactor!

De cette façon, on peut apprendre une langue étrangère en regardant des films ou des séries sur Netflix ou encore des vidéos de nos chaînes favorites sur YouTube.

On peut choisir un sujet qui nous interpelle pour améliorer nos connaissances nous-mêmes tout en ayant du plaisir.

Apprenez une nouvelle langue grâce à cette extension de Google Chrome

Concrètement, l’extension Language Reactor, anciennement appelée « Language Learning with Netflix », propose d’ajouter des sous-titres en deux langues, un dictionnaire ou encore des contrôles supplémentaires pour faciliter la lecture des vidéos.

Si l’on préfère, on peut aussi importer un texte d’un livre ou d’un site Web et l’extension en fait la traduction dans notre langue automatiquement et lit même le texte avec une voix très réaliste.

Ce qui est bien aussi, c’est qu’on peut enregistrer les mots que l’on veut apprendre (des mots plus complexes par exemple) et lorsqu’ils sont dits dans nos visionnements, ils sont mis en évidence.

C’est également possible de réviser tous les mots et les phrases qu’on a sauvegardés. Language Reactor crée des cartes avec ces derniers pour faciliter la révision.

Pour le moment, l’extension est disponible seulement sur Google Chrome, mais elle le sera prochainement sur Firefox et Edge aussi. De plus, elle est compatible sur les ordinateurs qui fonctionnent avec Windows et macOS.

Téléchargez l’extension Language Reactor dès maintenant et apprenez une nouvelle langue que vous voulez connaître depuis longtemps, tout en regardant du contenu vidéo que vous aimez.

En savoir plus sur Language Reactor

Télécharger l’extension Language Reactor sur Google Chrome