Cette app gratuite filme 1 seconde de votre vie quotidienne pour emmagasiner vos souvenirs

1 Second Everyday, ou 1 seconde par jour en français, c’est une application mobile qui raconte notre histoire, une seconde à la fois. Chaque jour, elle nous envoie une notification qui nous invite à prendre une petite séquence vidéo qui sera transformée en montage vidéo à la fin de l’année.

Il y a tellement de beaux moments dans la vie, de moments drôles, marquants, tragiques; comment pouvons-nous nous rappeler de tout ça? C’est autour de cette question qu’est née l’application 1 Second Everyday.

Pour vous donner une idée, 1 seconde par jour pendant 10 ans nous donnerait un film d’environ 60 minutes, et si on tient pendant 50 ans, c’est 5h de métrage que l’on aurait accumulé.

Imaginez à quel point ça serait émouvant de regarder le résultat en famille après tant de temps à documenter notre quotidien… Juste cette pensée nous donne envie d’essayer!

Un incitatif à donner de la valeur à chaque journée

Une seconde par ici, une seconde par-là, il nous suffit de sortir notre téléphone ou notre tablette, d’ouvrir l’application 1 Second Everyday, de filmer 1 seconde tous les jours et le tout est joué.

Chacune des mini-séquences est montée les unes après les autres pour constituer le film de notre année.

Un aperçu de l’interface de l’application mobile 1 Second Everyday sur mobile.

Si on peut se souvenir de chaque journée grâce à une petite séquence, cela nous fait réaliser à quel point le temps passe vite et qu’il est précieux.

Nous le faire réaliser, c’est la mission que s’est donnée Cesar Kuriyama, le fondateur de l’app, qui a d’ailleurs remporté plusieurs prix depuis son lancement en 2011.

Chaque jour, on peut choisir que l’application nous envoie un rappel qui nous invite à filmer une petite séquence d’un maximum de 1.5 seconde de notre journée. On peut même y ajouter des notes et notre localisation.

L’application s’occupe du reste. C’est-à-dire que 1 Second Everyday ajoutera les séquences en ordre dans un montage vidéo à la fin de la période que l’on a choisie.

Une version pro pour aller encore plus loin

Si l’application est gratuite à la base, il existe également une version payante si on désire aller plus loin dans le stockage de nos souvenirs.

Si la version gratuite nous permet de stocker un nombre illimité de clips de 1.5 seconde pendant une année complète, la version payante nous en donne beaucoup plus.

En gros, pour un peu moins que 65$ US par année, on a accès à:

Le stockage d’extraits de 10 secondes plutôt que de 1.5 seconde;

Un nombre d’extraits illimité par jour;

Une sauvegarde illimitée pendant le nombre d’années que l’on veut;

Un nombre de projets différents illimités;

La collaboration entre amis;

Un éditeur de musique pour ajouter à nos extraits;

Le contrôle de la luminosité et du volume de nos vidéos;

De l’assistance, et plus encore.

Un aperçu des différences entre la version gratuite et la version pro de 1 Second Everyday.

Ce qui est bien, c’est qu’on peut commencer avec la version gratuite pour voir si on aime le concept de l’application sans avoir à donner nos informations de paiement.

Puis, si on veut en débloquer davantage, on a droit à un essai gratuit de 7 jours pour tester les fonctionnalités pros, mais on sera facturé pour l’année via l’App Store ou le Play Store si on n’annule pas par la suite.

Peu importe l’option que l’on choisit, c’est vraiment une belle application à découvrir qui nous aide à faire en sorte que chaque journée compte!

En savoir plus sur l’application 1 Second Everyday

