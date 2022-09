Plus de 5 millions de téléphones et tablettes Android sont infectés par ce virus qui nous vole notre argent

La compagnie d’antivirus Kaspersky met en garde les utilisateurs de téléphones intelligents et de tablettes Android face au virus du nom de Harly. Il s’agit d’un cheval de Troie qui copie des applications légitimes et cherche à nous inscrire à des abonnements bidon en détournant nos messages textes.

On le sait, le magasin d’applications de Google, le Play Store, n’est malheureusement pas infaillible et des applications malveillantes et des virus parviennent à se glisser dans les mailles du filet.

Kaspersky a démasqué un virus de type cheval de Troie qui aurait infecté plus de 5 millions d’appareils depuis 2020 et qui continue de faire des siennes.

Nommé Harly, il infecterait plus de 190 applications.

Les dangers du cheval de Troie Harly

Le virus a été nommé Harly en raison de ses similitudes avec le virus Joker. Les amateurs de Batman comprendront la référence des noms.

Toujours est-il qu’Harley cherche à copier des applications légitimes. Non seulement copie-t-il leurs noms et logos d’applications, mais aussi leurs fonctionnalités!

C’est pour cette raison qu’elles sont parvenues à se glisser sur le Play Store de Google.

Une fois installé sur notre téléphone ou notre tablette, Harley va alors travailler en arrière-plan pour nous inscrire à des abonnements bidon.

Le tout se fait à notre insu, puisque pour confirmer l’inscription à ses services, Harley va littéralement détourner nos messages textes afin que l’on ne voie pas la confirmation de nos abonnements.

Ce dernier peut même aller jusqu’à confirmer une inscription via un appel téléphonique, encore une fois sans qu’on le soupçonne.

Des applications à éviter de télécharger

On ne connait pas la liste complète des applications qui ont été copiées et infectées par le virus Harley, mais on connait celles qui ont été téléchargées le plus grand nombre de fois.

Google les a retirés de son catalogue du Play Store, mais il est important de els supprimer sur notre appareil si nous les avons installés.

Ainsi, les 10 applications les plus téléchargées contenant le virus Harley sont :

Pony Camera – Plus de 500 000 téléchargements

– Plus de 500 000 téléchargements Live Wallpaper&Themes Launcher – Plus de 100 000 téléchargements

– Plus de 100 000 téléchargements Action Launcher & Wallpapers – Plus de 100,000 téléchargements

– Plus de 100,000 téléchargements Color Call – Plus de 100,000 téléchargements

– Plus de 100,000 téléchargements Good Launcher – Plus de 100,000 téléchargements

– Plus de 100,000 téléchargements Mondy Widgets – Plus de 100,000 téléchargements

– Plus de 100,000 téléchargements Funcalls-Voice Changer – Plus de 100,000 téléchargements

– Plus de 100,000 téléchargements Eva Launcher – Plus de 100,000 téléchargements

– Plus de 100,000 téléchargements Newlook Launcher – Plus de 100,000 téléchargements

– Plus de 100,000 téléchargements Pixel Screen Wallpaper – Plus de 100,000 téléchargements

Comment se protéger face au virus Harley

Le code du virus Harley étant connu des grandes compagnies d’antivirus, le meilleur moyen de se protéger demeure justement de se munir d’une solution de protection.

Il existe également des trucs simples à appliquer afin d’éviter de télécharger Harley ou tout autre logiciel malveillant sur notre téléphone ou tablette Android.

Vous pouvez retrouver ces trucs dans le lien ci-bas.

6 trucs pour éviter de télécharger des applications infectées sur un téléphones ou tablettes Android