Amazon proposera un second Prime Day en octobre pour les amateurs de rabais

C’est typiquement une seule fois par année, mais Amazon veut faire différemment pour 2022. Le géant du web va lancer une seconde promotion de type Prime Day pour ses membres. Cet événement aura pour nom le Prime Early Acces Sale et aura lieu les 11 et 12 octobre prochain.

Le Prime Day est un événement de magasinage qui commence de plus en plus à se frayer un chemin dans la tête des consommateurs à l’image du Black Friday et du Boxing Day.

Pratiquement 3 mois plus tard, jour pour jour, après son événement du Prime Day, Amazon entend proposer un second événement de rabais pour ses membres Prime.

Ce dernier ne sera pas un second Prime Day à proprement dit, alors que l’événement se nommera le Prime Early Acces Sales.

Des rabais sur Amazon les 11 et 12 octobre

La vente d’accès anticipé (Prime Early Acces Sale) d’Amazon débutera le 11 octobre à partir de midi et se terminera le 12 octobre.

L’événement aura lieu dans 15 pays, dont le Canada et la France.

Amazon souhaite ainsi proposer des rabais sur des centaines de milliers de produits à ceux qui souhaitent faire leur magasinage des Noël d’avance. Vraiment d’avance!

Forcément, pour pouvoir profiter des rabais de l’événement il faudra être un membre du service Amazon Prime.

Entre-temps, il est possible de profiter de rabais sur certains produits sur Amazon sur la page des offres du jour.

