Ce clavier de jeu abordable de Razer propose une mécanique assez unique

La compagnie de périphérique pour jeux vidéo Razer propose un clavier à la mécanique assez unique. En effet, le clavier de jeu Ornata V2 adopte un style mécanique hybride pour avoir une touche plus conventionnelle, mais avec le son d’un clavier mécanique. Parfait pour travailler et jouer!

La compagnie Razer est très bien connu chez les amateurs de jeux vidéo, alors qu’elle propose une vaste étendue de périphériques pour ordinateurs et consoles.

Pour les amateurs de jeux PC, ou les PC Master Race, qui se cherchent un clavier de jeu pas trop dispendieux, leurs regards devraient se tourner vers le Ornata V2.

Un clavier qui combine la satisfaction d’un clavier mécanique et toute la personnalisation au niveau des lumières et macros, mais à un prix inférieur qu’un clavier comme le BlackShark V3 toujours de Razer.

Un clavier moitié membrane, moitié mécanique

On en parlait d’entrée de jeu, le clavier de jeu Ornata V2 de Razer adopte un style assez unique en son genre en offrant des touches mécaniques hybrides.

Ce sont donc des touches moitié membranes et moitié mécaniques, ce qui s’avère particulièrement intéressant si on est un gamer qui utilise également son ordinateur pour travailler quotidiennement.

On a donc tout le confort d’un clavier disons conventionnel quand vient le temps de travailler, puis de l’autre côté on a la précision d’un clavier mécanique quand on joue ainsi que le son d’un tel clavier!

Les touches de types hybrides du clavier Ornata V2 de Razer s’avèrent vraiment plaisantes lorsqu’on travaille ou que l’on joue.

Rassurez-vous, ça ne fait pas autant de bruit qu’un vrai clavier mécanique (ce qui peut en déranger certains), mais l’Ornata V2 fait juste assez de bruit pour reproduire la satisfaction d’un clavier mécanique (pour ceux qui aiment ça).

On retrouve également des touches dédiées aux médias. Ceci s’avère pratique si on aime écouter de la musique lorsqu’on joue ou bien si on regarde une vidéo sur YouTube pour nous aider à comprendre des éléments du jeu auquel on joue.

On peut donc pour reculer, avancer ou faire pause sur le média qu’on consulte ainsi qu’ajuster le son directement avec une petite molette que l’on peut également cliquer pour mettre le son en sourdine.

On retrouve des touches dédiées pour contrôler les médias sur le clavier Ornata V2 de Razer.

Côté confort, on peut incliner le clavier à l’aide des petits pieds ajustables sous le clavier. On a également une fente pour y placer le câble (long de 2 mètres par ailleurs) afin qu’il ne nous encombre pas.

Razer inclut également un repose-poignet en similicuir pour plus de support ergonomique. Ce dernier est aimanté, donc nulle crainte qu’il se déplace lorsqu’on joue. Le seul bémol est qu’il emmagasine la chaleur et peut devenir glissant à mesure que l’on sue un peu des mains et poignets.

Le repose-poignet aimanté du clavier Ornata V2 ajoute du confort et un support ergonomique.

16,8 millions de possibilités de couleur

Comme sur pratiquement l’ensemble des périphériques de jeux vidéo, le clavier Ornata V2 est muni de lumières RGB.

On n’a pas moins de 16,8 millions de possibilités via le logiciel Razer Synapse.

Le clavier de jeu Ornata V2 de Razer propose une vaste étendue de possibilités au niveau des couleurs des touches.

Ce dernier peut se synchroniser automatiquement avec certains jeux populaires, sinon on peut choisir parmi des animations préconfigurées ou bien carrément choisir des couleurs spécifiques pour chacune des touches.

Enfin, le logiciel nous permet également de créer des macros afin d’avoir des raccourcis d’actions dans nos jeux favoris.

Côté prix, on le mentionnait d’entrée de jeu, ça demeure un clavier de jeux accessible alors que Razer en demande 80$. Ça s’avère donc intéressant quand on sait que d’autres claviers se vendent au-dessus des 200$.

