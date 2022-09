Deux gadgets pour garder votre café chaud pendant vos journées au bureau

Le mercure au bureau est toujours trop bas et vous êtes incapable de garder votre café chaud plus que quelques minutes? On vous présente deux gadgets de type chauffe-tasse pour régler la situation et ne plus jamais avoir à endurer une boisson chaude qui n’est pas à la température idéale.

Ça peut être bon, des cafés et des thés glacés… si c’est ce qu’on a envie de boire!

Quand on s’attend à une gorgée chaude et réconfortante et qu’on se heurte à une goulée à peine tiède, il y a de quoi rester sur sa soif.

Qu’est-ce que c’est, la solution, se faire des plus petites tasses, se résigner à toujours siroter des boissons refroidies?

Pas question de faire de compromis alors que la solution existe pour tous les budgets sur le web!

Un chauffe-tasse électrique simple, mais efficace et multifonctions

Pas envie de se casser la tête ni de se vider le portefeuille pour garder son café chaud? Dans ce cas-là, on opte pour un chauffe-tasse classique comme le SMW12 de Salton.

Il se branche à une prise électrique conventionnelle, donc si on veut l’utiliser au bureau, on doit juste s’assurer d’avoir accès au courant ou à une rallonge à proximité.

Le chauffe-tasse classique SMW12 de Salton est un produit de base, mais efficace.

C’est vraiment un produit de base avec une seule fonction: être allumé et chauffer. Le bouton de marche se trouve le long du fil, un peu comme certaines lampes.

Sa puissance maximale est de 17 watts, mais c’est suffisant pour garder une boisson sans se bruler en prenant une gorgée.

Puisqu’on peut la brancher n’importe où, on lui donne l’utilité que l’on veut: à table, le chauffe-tasse devient un réchaud pour la sauce ou la soupe, sur une table de chevet il se transforme en réchaud pour la cire.

On peut se le procurer en ligne pour moins qu’une vingtaine de dollars, et ça fait amplement le travail pour le prix.

La tasse intelligente pour les amateurs de techno

Pour les gros amateurs de techno et de gadget qui n’ont pas envie de se contenter du strict minimum, la tasse intelligente Mug² de la marque Ember est carrément intéressante.

En fait, elle fait plus que garder notre boisson chaude, elle la garde à la température parfaite.

La tasse intelligente Mug² de Ember s’adresse plutôt aux amateurs de techno.

En gros, c’est possible grâce à une application mobile compatible à partir de laquelle on sélectionne la température que l’on veut entre 120°F et 145°F. La chaleur est ensuite maintenue pour les 80 minutes à suivre.

La tasse vient même avec une lumière DEL intelligente qui nous indique quand notre café ou notre thé a atteint la température idéale.

Puis, son mode de veille automatique détecte le moment où il faut l’allumer ou l’éteindre.

La batterie est intégrée à la tasse, et après l’avoir utilisée, on n’a qu’à la placer sur sa base de style sous-verre qui sert en fait de plaque de recharge.

Sans surprise, elle est plus chère et se vend entre 170$ et 190$ en ligne. Elle ne s’adresse pas à tout le monde, mais elle fait définitivement jaser dans un bureau!

