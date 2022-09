Assoiffé de nouvelles lectures? Venez lire les critiques des membres de cette appli!

L’application Babelio, disponible gratuitement sur téléphones intelligents iOS et Android, est littéralement une bibliothèque électronique dans laquelle des milliers d’utilisateurs s’échangent sur les livres qu’ils ont lus.

Pour celles et ceux qui dévorent les livres sans arrêt, il peut être difficile de garder en tête la liste de tous les livres lus.

Eh bien, plus question de garder cette liste dans les notes de notre téléphone sans jamais sans servir!

Si on a tendance à avoir la mémoire courte et qu’on désire partager notre passion pour la lecture, il existe une application où il est possible de faire le suivi et même discuter avec d’autres internautes sur des livres qu’on a lus: l’application Babelio.

Babelio est une bibliothèque virtuelle où il est possible d’interagir avec les autres utilisateurs.

Une bibliothèque de livres électroniques sur notre téléphone intelligent?

Babelio propose à ses utilisateurs d’appareils Android et iOS de garder une liste de leurs lectures sous forme de critiques, qu’ils peuvent mettre en ligne sur l’application ou sur le site Web de Babelio.

Ainsi, ils peuvent interagir avec les autres utilisateurs et mettre des notes sur les livres qu’ils ont lus.

D’ailleurs l’interface de l’application est assez facile à comprendre.

Dans l’onglet Accueil, on retrouve des critiques des livres qu’on a déjà lus.

Il est donc facile d’interagir avec les autres utilisateurs sur nos coups de cœur littéraires.

Le deuxième onglet, Mes livres, fait littéralement penser à une bibliothèque virtuelle, car il regroupe tous nos livres déjà lus ou en train d’être lus.

Il indique également combien d’étoiles les autres internautes leur donnent ainsi que le nombre de personnes les ayant lus.

Puis, si on veut des critiques faites sur le livre qu’on s’apprête à louer ou à acheter, l’onglet Chercher répondra à nos besoins.

L’interface de Babelio est très facile à comprendre et à utiliser.

Finalement, si on se sent un peu bavard, il est possible d’ajouter les autres membres de l’application à notre liste d’amis et ainsi faciliter les échanges.

Petite astuce, si on magasine des livres dans les magasins et qu’il y en a qui capte notre attention, il est possible de scanner le code barre du livre et ainsi trouver toutes les informations nécessaires, comme le résumé, la note sur cinq étoiles et le nombre de personnes l’ayant lu.

Pour télécharger Babelio sur l’App Store

Pour télécharger Babelio sur Google Play Store

Pour en savoir plus sur Babelio