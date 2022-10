Comment classer vos favoris dans votre navigateur web pour encore mieux en profiter

Vous avez tellement de favoris enregistrés dans votre navigateur web que vous ne les utilisez pas à leur plein potentiel, voire vous ne vous en servez pas du tout? On vous donne des astuces faciles, mais souvent négligées ou oubliées pour mettre de l’ordre dans tout ça histoire qu’ils redeviennent un outil utilitaire.

On est sur le web, on navigue sur des sites que l’on aime, on décide de les ajouter dans nos favoris pour ne pas les oublier…

C’est bien beau tout ça, mais si vous êtes comme moi, ça fait vite en sorte que vous vous retrouvez avec une liste infinie de favoris dans votre navigateur web, si bien que vous ne voyiez plus ce qui s’y trouve.

Si c’est le cas, ça veut dire que vous avez besoin d’y faire le ménage!

Structurer ses favoris en créant des dossiers

La création de dossiers, une solution facile qu’on oublie souvent

S’il y a bien une fonction facile à utiliser, mais dont on oublie souvent l’existence, c’est celle des dossiers. Il n’y a pas que dans nos documents qu’on peut en créer, sur un navigateur web aussi!

Tout ce qu’on a besoin de faire, c’est un clic droit de souris dans la barre de favoris affichée et de sélectionner Ajouter un dossier…. C’est la même nomenclature sur les principaux navigateurs web, incluant Chrome, Firefox et Edge.

À partir de là, c’est libre à chacun de créer son propre système de gestion, mais voici quelques idées:

Travail;

Loisirs;

Personnel;

Comptabilité, etc.

Après, c’est dans ces dossiers qu’on ajoute les fameux raccourcis vers nos pages préférées. On peut d’ailleurs les renommer pour les retrouver encore plus facilement.

Toutes les pages d’un site peuvent être mises en favoris, pas seulement celle d’accueil.

Puis, c’est intéressant de noter qu’absolument toutes les pages peuvent être mises en favoris, et ça aide grandement à se retrouver et être efficace dans notre navigation.

Par exemple, si c’est possible d’ajouter francoischarron.com à son dossier « Informations », quand on va cliquer sur le lien, ça va nous amener à la page d’accueil.

À la place, on peut directement mettre la section d’actualités, celle des concours et des gagnants ainsi que celle des nouvelles qui concernent Facebook dans un dossier, comme ça, ça nous fait un accès immédiat.