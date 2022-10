Prenez un article en photo et trouvez où l’acheter à proximité, le nouveau pari de Google

Google a profité de Search On, son événement-conférence dédié au progrès et aux nouveautés de ses outils de recherches, pour annoncer les fonctionnalités à venir de ses outils. Grâce à son intelligence artificielle plus puissante, nos recherches à partir d’outils comme Search et Lens seront bientôt plus faciles et précises que jamais.

Année après année, Google repousse les limites de son intelligence artificielle et par la même occasion de son moteur de recherche.

Que ce soit à l’aide de mots-clés ou à partir d’images sur Google Lens, les gens posent carrément des milliards de questions par mois au moteur de recherche américain.

Comme on dit, « on est mieux d’attacher notre tuque avec de la broche », parce que ses réponses s’apprêtent à être plus précises que jamais au cours de la prochaine année.

Une seule photo nécessaire pour savoir où magasiner

En 2017, Google a introduit Lens, une fonctionnalité qui nous permet d’effectuer des recherches sur le web en prenant des photos.

On se demande la sorte de telle plante, la race de tel animal, le nom de tel oiseau, bref, on n’a qu’à sortir notre téléphone, le prendre en photo et utiliser Google Lens pour avoir toutes les réponses à nos questions.

Très bientôt, Google ajoutera une couche d’intelligence à Lens et la dote d’une fonction appelée « Multisearch near me ».

Un aperçu de la fonction « Multisearch near me » qui verra le jour bientôt aux États-Unis.

En gros, si on chercher à s’acheter un morceau de vêtement, une plante, trouver un restaurant qui sert un type de plat en particulier, on n’aura qu’à le prendre en photo et Google nous indiquera où se le procurer à proximité d’où on se trouve.

D’abord lancée aux États-Unis, ça nous donne quand même une bonne idée des avancées qui se préparent et qui verront bientôt le jour près de chez nous.

Les résultats de recherche écologiques d’abord

Google a également profité de son événement-conférence pour annoncer que certains résultats de recherche plus écologiques et durables allaient désormais automatiquement être mis de l’avant.

Certains choix durables et écologiques seront mis de l’avant par Google lors de recherches.

Ça concerne principalement deux aspects qui causent beaucoup de pollution et menacent l’environnement, soit la mode et l’alimentation.

En gros, quand on va chercher les prochains vêtements à s’acheter sur Google, celui-ci mettra d’abord en évidence les articles d’occasion et de seconde main pour nous encourager à faire des choix plus durables.

Puis, quand on fera la recherche d’une recette, Google mettra en évidence l’empreinte écologique reliée aux principaux ingrédients de notre repas.

Google pense que le fait d’avoir accès directement à ces informations lors d’une recherche nous influencera à faire plus attention à nos choix.

Ces nouveautés seront d’abord offertes pour ceux qui font leurs recherches Google en anglais, mais comme je l’ai mentionné plus haut, reste que ça nous donne une excellente idée de ce qui nous attend au cours des prochains mois.