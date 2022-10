Ce comparateur en ligne gratuit vous permet de trouver le compte chèque qu’il vous faut

Trouvez le compte chèque idéal pour vous à l’aide de la plateforme Hardbacon, un comparateur en ligne totalement gratuit qui sort les offres des différentes banques et institutions financières pour vous aider à faire le choix le plus avantageux possible.

Si vous ne le saviez pas déjà, il existe différents types de comptes chèque. Ce qui les différencie? Le nombre de transactions incluses mensuellement, les frais mensuels, les frais de transaction, la gratuité ou non des virements Interac, les intérêts, etc.

Grâce au comparateur de Hardbacon on peut nous faire une tête sur les options qui s’offrent à nous sans avoir à chercher les informations sur tous les sites des diverses institutions financières.

De cette façon, non seulement on gagne du temps, mais on peut aussi voir les différentes offres et prendre une décision plus éclairée selon nos besoins pour éventuellement sauver des sous.

Comment trouver le meilleur compte chèque selon nos besoins?

Pour trouver le meilleur compte chèque selon nos besoins, on n’a pas à se casser la tête, à faire des recherches pendant des heures, ni à visiter le site de chaque banque ou institution financière.

Appeler et être mis en attente pour obtenir les réponses à nos questions? Encore moins!

C’est beaucoup plus simple que ça: on a qu’à utiliser le comparateur en ligne de Hardbacon. On y sélectionne ce qu’on cherche pour lancer une requête et mieux orienter les résultats.

Sur la page d’accueil, dans le menu à gauche de l’écran, on peut mentionner le nombre de transactions mensuelles que l’on veut, le solde moyen de notre compte chèque, le type de compte que l’on cherche (régulier, jeune, étudiant, aînés), le type de carte (Visa, Mastercard, Interac, etc.) et l’institution financière.

Par la suite, c’est la plateforme qui fait tout le travail pour nous. Elle ressort les meilleurs résultats selon notre demande. On aperçoit alors une fiche pour chaque offre.

Chacune des fiches mentionne:

L’institution financière

Le nom du compte

Le nombre de transactions incluses mensuellement

Les différents types de frais

Autres informations pertinentes

Un exemple de comptes chèque proposés par Hardbacon lors d’une recherche.

De cette façon, il devient plus facile de comparer et de voir les différences entre chaque compte. Une fois qu’on a fait un choix, on clique sur « Demander maintenant ».

Ça nous mène directement sur le site de l’institution financière où l’on peut ensuite faire la demande pour le compte qu’on veut.

Bref, en quelques étapes seulement, entièrement en ligne et gratuitement, on trouve le compte chèque qui nous convient!

Consulter le comparateur en ligne de Hardbacon

