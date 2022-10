reMarkable 2: la tablette E Ink qui veut remplacer nos cahiers de notes

La tablette E Ink reMarkable 2 offre une alternative pour les professionnels ou étudiants désireux de prendre des notes manuscrites, tout en y ayant accès sur leur ordinateur ou téléphone intelligent. Elle offre un rendu pratiquement identique à du papier, permet d’annoter nos divers documents, dont des PDF, puis de lire nos livres numériques ePub. Mais tout ceci vient à un prix qui n’est pas accessible à tous.

Plus les années avancent, plus on est porté à utiliser des solutions technologiques pour nous aider à être plus performants au travail ou plus efficaces dans nos études.

Seulement, qu’en est-il de ceux comme moi qui préfèrent la bonne vieille façon de prendre des notes à l’écrit?

Je remplis des tonnes de cahiers de notes par années pour y inscrire mes priorités, mes projets, mes tâches. Dans une rencontre, vous ne me verrez pas avec un ordinateur portable ou une tablette style iPad. Non, je vais avoir un bon vieux cahier de notes et un stylo!

Le problème avec ça par contre, c’est que je m’éparpille. J’accumule des cahiers à n’en plus finir et c’est tout un exercice que de tenter de retrouver une note que j’ai inscrite.

C’est sans compter que si je veux envoyer un de mes gribouillis à quelqu’un, je dois sois le prendre en photo ou carrément le retaper dans mon courriel. Bref, ce n’est pas idéal.

Puis est débarquée la reMarkable 2 dans nos bureaux de francoischarron.com. La tablette idéale pour prendre des notes!

Notes manuscrites ou converties en texte

La tablette reMarkable 2 n’est pas une tablette pour se divertir à l’image d’un iPad ou d’une Galaxy Tab. Son but est d’accroître notre productivité au travail et dans nos études.

Il s’agit d’une tablette avec un écran E Ink à l’image des liseuses Kindle ou Koobo. C’est donc beaucoup plus doux pour les yeux.

À même l’écran de 11 po, vous l’aurez compris, on peut prendre des notes manuscrites. La sensation est vraiment remarquable (sans jeu de mots) alors qu’on a vraiment le sentiment d’écrire sur du papier.

La tablette reMarkable 2 fait vraiment un excellent travail pour reproduire la sensation d’écrire sur du papier.

On retrouve plusieurs types de pointe de crayon qu’on peut utiliser allant d’un crayon à mine, un marqueur ou un pinceau par exemple.

Quatre formats de papier nous sont proposés, alors qu’on peut écrire sur une page blanche, une feuille lignée, une feuille quadrillée ou bien une avec des cases à cocher.

Ce qui est magique, c’est qu’on peut même transformer nos notes manuscrites en texte informatique.*

Bien que l’interface de la reMarkable 2 est uniquement disponible en anglais, la tablette est en mesure de reconnaître et transformer en texte informatique notre écriture en français.

La tablette peut également être utilisée pour dessiner, mais les fonctions sont limitées comparativement à un iPad notamment. D’abord parce que l’écran est uniquement en noir et blanc, mais aussi parce qu’on ne retrouve pas autant de fonctionnalités pour modifier nos croquis.

La tablette reMarkable 2 organise efficacement nos notes que l’on peut retrouver et accéder facilement.

Toujours est-il que nos notes et croquis sont rangés de façon efficace alors qu’on peut les retrouver selon un ordre chronologique ou alphabétique notamment.

Tous nos notes et dessins peuvent ensuite être envoyés par courriel ou on peut les sauvegarder sur notre compte reMarkable pour y accéder sur notre ordinateur ou téléphone intelligent.

Une liseuse et tablette pour annoter nos PDF et documents

La reMarkable 2 peut également servir de liseuse à part entière, alors qu’il est possible d’y importer des nos livres numériques de formats ePub.

On peut également y importer nos documents PDF et annoter directement ceux-ci à même la tablette.

La reMarkable 2 nous offre aussi la possibilité de nous connecter à nos services de sauvegarde en nuage Google Drive, DropBox et Microsoft OneDrive.*

On peut ainsi, encore une fois, ouvrir nos documents, puis les annoter à même la tablette.

On peut directement anoter sur nos documents PDF ou sur nos documents stockés sur Google Drive, DropBox et OneDrive.

Par ailleurs, on peut également transposer l’écran de la reMarkable sur un écran d’ordinateur.* Ainsi, si on a une présentation à faire, on peut directement afficher les notes que nous avions prises à cet effet.

Enfin, côté autonomie de batterie, celle-ci va nous durer pendant plusieurs jours avant que l’on ai besoin de la brancher. reMarkable parle de 2 semaines, mais ça nous emble un brin exagéré, alors qu’il faut vraiment ne pas l’utiliser souvent pour en soutirer autant.

Une tablette coûteuse et limitée

Bien que la reMarkable 2 soit une tablette vraiment intéressante, elle demeure limitée dans ses fonctionnalités comparativement à un iPad ou une autre tablette. Essentiellement, elle nous permet juste à prendre des notes, dessiner et lire des livres ou documents.

Oublier l’idée de regarder Netflix, jouer à des jeux et tout ce qui vient avec une tablette de divertissement.

Là où le bât blesse sérieusement, c’est au niveau du prix. C’est dispendieux. Très dispendieux.

On parle d’un prix de vente à 549$ et ça ne comprend pas le crayon! Le Marker régulier se vend 99$ et le Marker Plus qui a une ‘’gomme à effacer’’ est quant à 179$.

Je vous rassure, on peut effacer ce qu’on a écrit sur la tablette. C’est juste qu’avec le Marker Plus, on n’a pas besoin d’appuyer sur l’onglet de gomme à effacer à même la tablette.

Bref, à plus de 700$ après taxes, c’est un prix assez salé. Sans compter que si on veut protéger l’écran, il faut se procurer un folio à 119$.

À l’achat de la tablette reMarkable 2, on peut choisir entre deux types de crayons et deux types de folio protecteur.

Vous avez peut-être également remarqué la présence d’astérisques (*) après les mentions des fonctionnalités de transcription en texte informatique, l’accès aux services de stockage nuagique et le partage d’écran? C’est que c’est fonction demande un abonnement à au programme Connect de reMarkable. Il en coûte ainsi 8$ par mois pour avoir accès à ces fonctionnalités ainsi que la sauvegarde illimité sur notre compte reMarkable.

La reMarkable 2 va donc vraiment s’adresser à ceux qui ne jurent que par les notes papier et qui y voient vraiment l’outil ultime pour augmenter leur productivité.

Autrement, il y a toujours les cahiers papier et notre bon vieux stylo!