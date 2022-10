Notre test et avis sur l’iPhone 14 Pro d’Apple: un téléphone optimisé

Nous avons fait l’essai du nouvel iPhone 14 Pro d’Apple. Un téléphone qui ne s’inscrit pas dans la révolution de la gamme, mais bien dans le raffinement et le perfectionnement. Au rayon des principales nouveautés, le Dynamic Island, un meilleur appareil photo et les appels satellites.

C’est le produit que tous les amateurs d’Apple attendent le plus chaque année, le nouvel iPhone.

Étant donné que les principales nouveautés de cette gamme d’iPhone 14 résident dans les versions Pro, c’est donc l’iPhone 14 Pro que nous avons testé.

Apple est surtout allé dans le perfectionnement avec cet iPhone 14 Pro tout en y ajoutant des fonctionnalités pratiques et certaines pouvant littéralement nous sauver la vie!

L’ajout du Dynamic Island sur l’écran du iPhone

Côté design, les iPhone 14 n’ont vraiment pas beaucoup de différences avec la génération précédente d’iPhone 13. Le châssis demeure le même et le module caméra reste pratiquement le même à quelques millimètres près. Par contre, l’iPhone 14 Pro et Pro Max se démarquent par la présence de ce qu’Apple appelle le Dynamic Island.

Cette île s’avère un raffinement de l’encoche noir qui caractérise les iPhone depuis l’iPhone X.

Plutôt que de chercher un moyen de cacher la caméra et le capteur de reconnaissance faciale ou d’en réduire la taille, Apple a décidé d’ajouter une couche logicielle sur son encoche afin de la dynamiser.

Ainsi, l’encoche devient un raccourci pour une trentaine d’applications et fonctionnalités de l’iPhone.

Le Dynamic Island permet de dynamiser l’encoche du iPhone 14 Pro en devenant un raccourcis vers nos applications et certaines fonctionnalités du téléphone.

On peut par exemple voir l’album que l’on écoute sur Apple Music ou Spotify, voir les directions de notre itinéraire dans Maps, voir l’état de la batterie de nos AirPods. En appuyant sur l’île, ceci ouvre l’application en question, puis si on laisse notre doigt enfoncé c’est plutôt un widget qui s’ouvre.

Dans l’optique où Apple ne voulait pas se débarrasser de son encoche, ceci demeure une bonne idée. Pour d’autres, ça reste demeure une obstruction visuelle dans leur écran, notamment en regardant des vidéos.

Outre le Dynamic Island, l’autre nouveauté principale de l’écran du iPhone 14 et 14 Pro est la fonction Always on Display.

La fonctionnalité Always on Display du iPhone 14 Pro permet d’avoir notre écran ouvert et voir nos notifications et widgets.

Celle-ci nous permet donc d’avoir un écran semi-ouvert où l’on voit nos notifications sans déverrouiller notre téléphone. Le principal inconvénient est que ceci gruge de l’autonomie de batterie.

Enfin, notons que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max offrent des bordures plus minces à l’écran ainsi qu’une meilleure résolution. Force est d’admettre que la différence est à peine perceptible avec les 13 Pro. Par contre, niveau luminosité, là on voit l’amélioration sur l’iPhone 13.

Des améliorations pour les photos et les vidéos

La deuxième principale nouveauté des iPhone 14 et 14 Pro est le rehaussement du capteur photo principal. On passe ainsi d’un capteur de 12 Mpx de l’iPhone 13 Pro à un capteur de 48 Mpx sur ce 14 Pro.

Concrètement, on remarque la différence dans des environnements moins lumineux, puisque ce capteur est en mesure de capter davantage de lumière et ainsi nous offrir des photos plus nettes, bien qu’on peut sentir parfois l’exagération de lumière dans certains clichés.

On va aussi voir la différence de ce nouveau capteur lorsqu’on prend des photos en mode Pro Raw, alors qu’on capte énomément plus de détails. Cependant, compte tenu que ce format de photo pesse pratiquement 10 plus lourd qu’une photo normale, ça s’adresse à des personnes soucieuses de faire du gros montage photo par la suite.

Sinon, dans l’ensemble l’appareil continue de prendre d’excellentes photos de façon rapides et simples, alors qu’on pointe notre sujet et le tour est joué.

Voici quelques exemples de photos prises avec la caméra photo du iPhone 14 Pro.

Pour ce qui est de la vidéo, Apple a fait deux ajouts notoires, mais qui s’adressent à des utilisations ciblées.

D’abord le mode action, qui va essentiellement rehausser la stabilisation de la caméra. Cette fonction s’avère surtout pratique si on veut filmer un sujet en plein mouvement et que l’on court nous-mêmes avec le téléphone dans nos mains.

L’autre nouveauté est la possibilité d’utiliser le mode cinématique, introduit dans l’iPhone 13, avec une résolution de 4K / 30 FPS. Bref, si vous aimez faire des courts métrages, ceci pourrait vous intéresser.

Appels satellites et autres nouveautés à l’intérieur du iPhone

Si on passe à l’intérieur même du iPhone 14 et 14 Pro, on retrouve une nouvelle puce A16 Bionic qui offre toujours plus de puissance, de rapidité et de fluidité dans nos applications.

On retrouve également la possibilité d’avoir une eSim pour identifier notre appareil au réseau de notre fournisseur de téléphonie plutôt que d’utiliser une carte SIM.

Mais on retrouve également deux nouveautés qui pourraient littéralement nous sauver la vie.

D’abord, la détection des accidents de voiture. Grâce à son accéléromètre et ses différents capteurs, l’iPhone 14 Pro peut détecter une collision violente et appeler automatiquement les autorités pour nous venir en aide.

L’autre fonctionnalité qui peut nous sauver la vie, et qui a fait grandement parler, est l’ajout des appels et des messages textes via satellite.

La grosse nouveauté des iPhone 14 Pro, c’est l’intégration des appels d’urgente via satellite.

Cette fonctionnalité ne sera offerte qu’en novembre 2022, donc nous n’avons pas pu la tester. Toujours est-il que dans une zone où l’on ne capte pas le réseau de notre fournisseur de téléphonie, on pourra faire des appels et envoyer des messages textes via satellite.

Le service sera offert gratuitement pendant 2 ans. Quels seront les coûts après? Mystère et boule de gomme. Lorsque nous avons posé la question à Apple, leur réponse était qu’ils n’avaient pas encore pris de décision à cet effet.

Il est cependant important de noter que les appels satellites et la détection des accidents de voitures n’est pas unique à l’iPhone 14 Pro, alors qu’on retrouve aussi ces deux fonctionnalités dans l’iPhone 14 et 14 Plus.

Verdict: À qui s’adresse l’iPhone 14 Pro

Comme on le disait d’entrée de jeu, l’iPhone 14 Pro ne révolutionne pas nécessairement la gamme, mais ses ajouts en font certainement le meilleur iPhone à ce jour (par défaut). Ce iPhone pourra certainement intéresser 4 types de personnes à notre avis.

Le premier est un classique, c’est la personne qui souhaite toujours avoir le plus récent modèle et le plus haut de gamme.

Le deuxième, c’est la personne qui part souvent en randonnée ou dans la nature et qui souhaite avoir l’assurance de pouvoir joindre ses proches en cas de pertes de réseau cellulaire via les appels satellites. Seulement, cette personne peut aussi simplement se procurer un iPhone 14 qui a aussi ces fonctionnalités.

La troisième, serait la personne qui est un indéfectible du iPhone et qui souhaite avoir le meilleur appareil photo et plus précisement quelqu’un qui édite ensuite ses photos. La combinaison du capteur photo 48 Mpx et le mode Pro Raw devient alors super intéressant pour un amateur de photographie.

La quatrième c’est la personne qui a un iPhone 11 ou un modèle inférieur et qui est due pour rehausser son appareil.

Le iPhone 14 Pro propose un écran de 6,1po alors que le 14 Pro Max lui a un écran de 6,7po.

Les différences de cet iPhone 14 Pro avec les iPhone 12, 13 et leurs versions Pro demeurent somme toute minimes. Il peut être difficile de justifier une dépense d’au minimum 1399$ après un aussi petit écart de temps depuis la sortie des modèles 12 et 13.

Par contre, si on a un iPhone 11 ou un modèle inférieur, on va définitivement voir et profiter du rehaussement que nous procure que cet iPhone 14 Pro.

Après, il reste qu’il faut avoir le budget puisque l’iPhone 14 Pro se vend entre 1399$ et 2089$ selon l’espace de stockage que l’on veut, puisque le 14 Pro Max lui se vend entre 1549$ et 2239$.

