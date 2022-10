Économiser sur vos achats grâce à ces outils de remises et de coupons rabais

Économiser de l’argent à même votre ordinateur ou téléphone intelligent iOS ou Android, ça vous intéresse? Il est possible de le faire grâce à ces 5 applications et sites Internet de remises en argent et de coupons rabais. N’utilisez plus votre carte crédit et magasinez intelligemment en utilisant les bons de réduction disponibles chez la plupart des détaillants.

On essaie le plus souvent possible d’économiser sur nos achats, que ce soit sur l’épicerie, les gadgets électroniques ou encore pour nos projets de rénovations.

On ne s’en rend pas toujours compte, mais on dépense assez rapidement notre argent si on ne fait pas attention en achetant n’importe quoi à n’importe quel prix, surtout si on achète à crédit.

Il est possible d’économiser davantage en profitant des bons de réduction, en utilisant la carte de points affiliée au magasin en question ou en recevant des remises en argent lorsqu’on magasine en ligne ou encore lorsqu’on se déplace directement chez le détaillant.

On profite ainsi d’offres exclusives, parfois disponibles seulement sur appareils intelligents ou encore exclusivement en magasin.

On vous présente 5 applications et sites Internet qui se retrouvent tous sur appareils intelligents iOS et Android et qui vous permettront d’économiser considérablement sur vos prochains achats.

5 applications et sites Internet qui permettent d’économiser et de rentabiliser nos achats

On essaie toujours de sauver un peu d’argent, surtout lorsque vient le temps de magasiner notre épicerie.

Il existe plusieurs moyens d’y arriver, soit en utilisant des coupons rabais ou la remise en argent offerte par certaines applications.

La façon la plus efficace de sauver de l’argent est de regarder les offres exclusives des différents détaillants près de nous.

On vous présente 5 outils sous forme d’application ou de site Internet afin de vous aider à économiser sur vos prochaines factures d’épicerie ou d’achats en tout genre.

Checkout 51

Pour utiliser l’application Checkout 51, il suffit de prendre une photo de nos reçus avec notre téléphone intelligent pour recevoir des remises en argent par chèque lorsqu’un montant de 20$ est accumulé. Il est aussi possible d’aller sur leur site et de télécharger les factures sur notre compte afin de commencer à économiser.

Pour en savoir plus sur Checkout 51

Receipt Hog

L’application Receipt Hog suit le même principe que Checkout 51. La différence est que chaque reçu nous donne un certain nombre de coins ou de spins, qui peuvent être échangés par des cartes-cadeaux, tels que Visa, MasterCard, Amazon, etc. Avec les coins, on peut s’acheter des cartes-cadeaux, alors qu’avec les spins, on peut gagner des tours d’arcade et ainsi courir la chance de gagner davantage d’argent.

En savoir plus sur l’application Receipt Hog

Flipp

Flipp réunit à un seul endroit tous les coupons rabais et les offres exclusives des magasins à proximité de nous. Ce qui est pratique, c’est qu’on peut entrer toutes nos cartes de fidélité et de points dans l’appli et ainsi ne pas avoir à les sortir à chaque fois. On a simplement besoin de son téléphone! On peut également passer par le site web de Flipp pour trouver les circulaires.

En savoir plus sur Flipp

Reebee

Avec Reebee, c’est un peu le même principe que Flipp. On peut y consulter toutes les aubaines de la semaine à même l’appli ou le site en ligne. On peut également dresser des listes d’achats pour chaque magasin que l’on visite pour ainsi faciliter notre magasinage.

En savoir plus sur Reebee

Honey

Lorsqu’on magasine souvent en ligne, on ne pense pas nécessairement à regarder chaque coupon du détaillant où l’on magasine. On peut utiliser une extension web, comme Honey, qui magasine pour nous les différentes réductions de prix disponibles. Même pas besoin d’y penser, Honey le fait pour nous!

En savoir plus Honey