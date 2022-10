Dotez-vous d’un système de sécurité résidentiel intelligent et connecté sans dépenser une fortune

Amateurs de domotique, sachez que c’est possible de transformer notre domicile en maison connectée, mais sans se ruiner pour autant. TELUS offre des forfaits qui permettent d’obtenir jusqu’à 1400$ en équipement, incluant des dispositifs de sécurité résidentielle, de surveillance et de maison intelligent.

Quand on pense à la maison intelligente, ce qui nous vient rapidement en tête, ce sont nos lumières, prises électriques, assistants vocaux, haut-parleurs, écrans, etc., mais ça ne s’arrête absolument pas là!

Si la domotique a été inventée pour notre confort, il ne faut pas oublier qu’elle a aussi été conçue pour renforcer notre sécurité.

Caméras, serrures connectées, capteurs d’intrusion et de dégâts d’eau reliés à un panneau de contrôle et à une centrale, bref aujourd’hui, c’est plus facile que jamais de se protéger en fonction de nos besoins.

En choisissant TELUS, on peut même profiter d’une équipe de professionnels pour faciliter l’installation de cette technologie à domicile.

Des caméras aux détecteurs en passant par les systèmes de sécurité

Histoire de facilement transformer notre domicile en maison connectée, TELUS nous propose une sélection d’appareils intelligents à ajouter à notre forfait.

Il y a quatre grandes catégories de produits et chacun peut se créer son propre ensemble de protection à contrôler depuis son téléphone. Ça comprend:

Caméras, incluant extérieure, de surveillance intérieure et les sonnettes vidéo;

Détecteurs de sécurité incluant détecteur de mouvement et pour porte ou fenêtre;

Détection des dangers, incluant détecteurs de monoxyde de carbone, d’inondation, de bris de vitre et de fumée.

C’est tellement pratique! Imaginons qu’on n’est pas à la maison et qu’un livreur abandonne un paquet au pas de l’entrée. Grâce aux caméras extérieures, on est tout de suite averti sur notre cellulaire, et on peut vite demander à notre voisin de le mettre en sécurité!

Personnellement, j’ai un gros coup de coeur pour l’utilisation que j’en fais la nuit. En gros, grâce aux différents capteurs de mouvement et caméras, si j’entends un bruit, je peux voir directement à partir de mon téléphone ce qui rôde autour de la maison sans avoir à me lever en grosse panique!

L’avantage de bénéficier d’une offre groupée

C’est possible de se procurer n’importe quel produit de surveillance en ligne ou dans un magasin d’électronique et de faire notre autosurveillance nous-mêmes à partir de notre téléphone.

Cependant, je ne vais pas vous mentir, ça peut facilement devenir accablant, surtout si on ne s’y connait pas et qu’on achète un peu n’importe quoi.

C’est là que l’offre de TELUS est vraiment intéressante puisqu’elle est tout-en-un et facilement contrôlable à partir d’une seule application appelée Maison connectée.

L’offre Maison connectée de TELUS se démarque aussi par l’accès, au choix, à de la surveillance professionnelle avec intervention en cas d’alarme.

Ça peut autant impliquer que des experts alertent les personnes à joindre en cas d’urgence, envoient la patrouille ou préviennent les répondants appropriés si un danger est confirmé.

En plus de nous aider à mieux dormir sur nos deux oreilles et se nous sentir davantage en sécurité, avoir un tel système peut permettre éventuellement d’économiser sur le prix de notre prime d’assurance habitation.

C’est toujours ça de gagné!