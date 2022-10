Comment changer sa date de naissance sur son compte Facebook et les risques d’en mettre une fausse

Pour une raison ou pour une autre vous avez inscrit, par le passé, une fausse date de naissance sur votre compte Facebook? Vous voudriez la modifier pour votre vraie date en cas de demande d’identification par Facebook? On vous explique comment faire pour la changer.

Inscrire ou non sa date de naissance à la création d’un compte Facebook, voilà une question que plusieurs se posent.

Une bonne proportion de gens décide d’en inscrire une fausse histoire de ne pas divulguer trop d’information sur eux.

Certains ont peut-être même créé un compte lorsqu’ils étaient jeunes et n’avaient pas le 13 minimum pour s’en créer un.

Ceci est néanmoins une erreur qui peut nous coûter notre compte.

En effet, les administrateurs de Facebook peuvent demander à valider notre identité si jamais ils soupçonnent une activité anormale sur notre profil.

Ou bien, dans un cas où notre compte Facebook est piraté, on doit prouver encore là que c’est bel et bien nous qui effectuons la demande pour le ravoir.

Seulement, si notre date de naissance sur notre compte ne correspond pas à la date de naissance de la pièce d’identité que l’on fournit, c’est dommage, mais notre compte Facebook est pas mal perdu.

Une seule modification possible par nous-mêmes sur Facebook

Avant toute chose, il est important de savoir que Facebook permet de modifier une seule fois sa date de naissance sur notre compte.

Après tout, ce n’est pas une information qu’on est censé changer à tout bout de champ.

Si l’on a déjà modifié notre date de naissance par le passé sur son compte, il faut alors remplir le formulaire de Facebook.

Le plus simple est de le faire via un ordinateur. Dans un onglet de son navigateur, on se connecte sur son compte Facebook et dans l’autre on ouvre le formulaire.

On inscrit alors sa date de naissance, ainsi que la raison de la modification.

Consulter le formulaire pour demander un changement de date de naissance sur Facebook

Étapes pour changer sa date de naissance sur Facebook à partir d’un ordinateur

Si l’on n’a jamais changé sa date de naissance de son compte Facebook, on a droit à une modification par soi-même. Pour le faire à partir d’un ordinateur il faut:

Aller sur Facebook Se connecter à son compte Aller sur son profil Sélectionner l’option: À propos Aller dans l’onglet: Informations générales et coordonnées Appuyer sur le crayon à la droite de notre date de naissance Modifier notre date de naissance

Voici comment changer la date de son compte Facebook à partir d’un ordinateur.

Étapes pour changer sa date de naissance sur Facebook à partir de l’application mobile

Si l’on n’a jamais changé sa date de naissance de son compte Facebook, on a droit à une modification par soi-même. Pour le faire à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette, il faut:

Ouvrir l’application Facebook Se connecter à son compte Aller sur son profil Appuyer sur: Modifier le profil Défiler vers le bas et appuyer sur: Modifier vos informations à Propos Aller dans: Infos générales Appuyer sur: Modifier Changer sa date de naissance

Voici comment changer la date de son compte Facebook à partir de l’application mobile.

Comment masquer sa date de naissance

Mettre sa vraie date de naissance est une chose, mais si nous en avions mis une fausse de peur de rendre cette information visible à tous, rassurez-vous!

En étant dans les paramètres de votre profil et de votre date de naissance, vous pouvez configurer l’auditoire de celle-ci.

Bref, qui est en mesure ou non de la voir.

On peut déterminer qu’elle soit visible à tous (Public), à nos amis ou bien juste à nous (moi uniquement).

En sélectionnant cette dernière option, personne d’autre que nous ne pourra donc la voir sur notre profil Facebook.

Voici comment masquer sa date de naissance sur son compte Facebook via un ordinateur ou l’application mobile.