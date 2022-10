Personnalisez un luxueux étui pour votre iPhone et iPad sans dépenser une fortune

Vous cherchez un étui personnalisable pour votre iPhone, votre iPad, vos AirPods ou encore pour votre Apple Watch ou votre MacBook? La compagnie Sena offre une multitude de très beaux produits de cuir à personnaliser à prix abordables, directement en ligne.

Les produits Apple sont reconnus pour être très beaux et esthétique, mais c’est drôle, je connais peu de gens qui choisissent de les arborer sans une coque de protection quelconque.

Si ça permet d’abord de les protéger, ça nous sert aussi à afficher notre style: certains sont très colorés et d’autres sont plus sobres et optent pour quelque chose de plus « luxueux » comme du cuir.

Si vous faites partie de la 2e catégorie, vous serez sans doute très content de découvrir la gamme de produits Sena qui propose de très beaux étuis personnalisables en cuir de qualité, et qui ne nécessitent pas que l’on paye une fortune.

Des étuis personnalisables de qualité à prix abordables

Sena propose une vaste sélection d’étuis, tous personnalisables. Sur leur site, on a plusieurs modèles que l’on peut choisir, de couleurs et de textures différentes.

Ils sont fabriqués en cuir pleine fleur de première qualité. Ils sont légers, ce qui est parfait pour transporter son téléphone dans sa poche de pantalon ou pour tenir sa tablette dans son lit le soir sans avoir les bras morts.

Il y en a des plus chics, des plus neutres, des plus colorés, etc. Outre le rouge, les choix de couleurs que l’on retrouve sont toutefois « naturelles », comme le noir, le brun, le tan, le caramel, et le taupe.

Certains sont assez basiques alors que d’autres ont des compartiments pour ranger nos cartes, d’autres se referment sur le dessus comme une couverture de livre, avec une petite attache aimantée.

De plus, ils sont assez minces et possèdent une doublure en microfibre douce pour bien protéger l’endos de l’appareil.

Un aperçu de différents modèles d’étuis personnalisables disponibles sur le site de Sena.

Peu importe l’appareil Apple que l’on possède, téléphone, tablette, écouteur, montre ou ordinateur, il y a différents modèles pour tous les besoins.

Une fois que l’on a choisi celui qu’on veut, on détermine ce qu’on veut ajouter dessus entre des initiales ou des icônes, parce que c’est là qu’est le plaisir de commander chez Sena: la personnalisation!

Pour ce qui est des prix, ils sont assez variables selon le modèle, mais ça reste surprennament abordable pour la qualité des produits, que l’on peut garder longtemps sans qu’ils ne s’endommagent.

Évidemment, le prix augmente un peu à l’étape de la personnalisation. On parle de 13$ supplémentaire pour y mettre ce qu’on veut.

En plus, plusieurs modèles sont souvent en rabais, donc ce n’est absolument pas rare de trouver une bonne offre quand on magasine souvent en ligne.

