Comment réinitialiser votre téléphone intelligent avant de le vendre ou le donner

Vous pensez à vendre ou donner votre iPhone, iPad ou votre appareil Android? Avant de vous en départir, c’est plus prudent de s’assurer que vous l’avez complètement réinitialisé, histoire qu’il ne reste aucune trace de votre utilisation. On vous explique la marche à suivre.

Quant à ne plus se servir d’un téléphone ou d’une tablette encore en bon état, mieux vaut le donner à une connaissance ou mieux encore, se faire un peu de sous en le vendant sur le web.

Par contre, avant de procéder et de s’en départir, encore faut-il s’assurer d’avoir effacé tout le contenu. On ne voudrait pas qu’un parfait inconnu ait accès à nos photos ou aux mots de passe enregistrés sur l’appareil.

Plusieurs options sont offertes, donc on vous explique celle qui est la plus simple et qui convient à la majorité des gens: rétablir les paramètres d’usinage initiaux.

Tout le contenu sera alors supprimé: photos, vidéos, musique, textos, contacts, historique d’appels ainsi que les applications installées.

Cependant, comme ces données seront complètement retirées de l’appareil, il est important de les enregistrer ailleurs, que ce soit dans iCloud pour les utilisateurs d’iOS ou dans Google pour ceux avec Android.

Comment faire une sauvegarde avec iCloud ou Google Drive

Avant de tout supprimer le contenu de son téléphone, il est important de faire une sauvegarde des données de notre appareil.

Si on a un iPhone, on peut très bien le faire avec iCloud, alors que si on possède un appareil Android, on peut utiliser Google Drive ou une autre option de sauvegarde.

Pour les utilisateurs d’iOS, Apple propose de passer par iCloud, sa solution nuagique par défaut.

Pour sauvegarder le contenu de notre iPhone dans iCloud, il faut:

Ouvrir l’application Réglages; Sélectionner iCloud; Cliquer sur Stockage et sauvegarde.

Si la sauvegarde automatique n’est pas activée, sélectionner Sauvegarder maintenant pour débuter la sauvegarde.

Pour les utilisateurs d’appareils Android, l’outil de sauvegarde intégré permet de sauvegarder seulement les contacts et les applications, mais pas les photos, les textos et la musique enregistrée sur l’appareil.

C’est pourquoi il est préférable d’utiliser une application qui effectue le travail, comme Google Drive.

Pour sauvegarder le contenu de votre téléphone Android dans Google Drive, il faut:

Ouvrir l’application Paramètres; Sélectionner Google, puis Sauvegarde (si on n’a jamais configuré la sauvegarde automatique avant, appuyer sur Sauvegarde Google One puis suivre les instructions); Appuyer sur Sauvegarder maintenant.

Comment réinitialiser un iPhone

Après avoir sauvegardé nos données, celles-ci peuvent maintenant être supprimées de l’appareil.

Pour les utilisateurs d’iOS, voici comment réinitialiser un iPhone:

Ouvrir l’application Réglages; Accéder à Général; Sélectionnez Transférer ou réinitialiser l’iPhone; Cliquez sur Effacer contenu et réglages; Appuyez sur Réinitialiser tous les réglages.

La marche à suivre pour réinitialiser un iPhone.

Comment réinitialiser un téléphone Android

Pour les utilisateurs d’Android, pour réinitialiser l’appareil, il faut:

Accéder à Paramètres, puis Système; Appuyer sur Options de réinitialisation; Cliquer sur Effacer toutes les données (réinitialisation des paramètres par défaut).

La marche à suivre pour réinitialiser un appareil Android.

Voilà, les photos, contacts, textos, musique et toutes les données enregistrées dans l’appareil sont maintenant supprimés!