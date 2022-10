Test de la Google Pixel Watch: une montre Fitbit déguisée en Google

Google propose sa première montre intelligente faite maison, soit la Google Pixel Watch. Une montre qui intègre pratiquement toutes les fonctionnalités d’une Fitbit, pour le meilleur et pour le pire. Google a bien ajouté sa touche avec ses applications et son système Wear OS, mais est-ce vraiment assez pour dire qu’il s’agit d’un produit digne du nom Pixel?

Les amateurs de la gamme des téléphones Pixel et des produits Google attendaient depuis de nombreuses années l’arrivée d’une montre intelligente faites par la firme de Mountain View.

Plusieurs rumeurs circulaient à mesure que Google développait son système d’exploitation Wear OS pour les montres intelligentes, mais aucune montre ne sortait sur le marché.

Puis, en 2019, Google a annoncé son intention d’acheter la populaire marque de montres intelligentes Fitbit. Les espoirs d’une montre Google renaissaient!

Il aura finalement fallu attendre trois ans après cette annonce pour enfin voir Google pondre sa propre montre intelligente.

Le hic, c’est qu’on n’a pas l’impression que c’est vraiment sa création…

Pixel Watch: Fitbit sort de ce corps!

La Pixel Watch est essentiellement une montre intelligente Fitbit à laquelle Google a ajouté sa couche logiciel Wear OS. Le résultat donne un produit qui laisse un goût amer en bouche.

Pour grand nombre de personne, l’acquisition de Fitbit par Google devait logiquement servir le géant du web pour obtenir des brevets et accélérer le processus de création de sa propre montre.

Bien que Google ait tous les outils pour offrir une expérience 100% Google, ils ont plutôt décider de se reposer sur la notoriété et l’image de marque de Fitbit. Un choix étrange…

Toutes les données recueillies par la montre Pixel Watch se retrouvent dans l’application mobile Fitbit.

Dès la configuration initiale de la montre, on nous demande de la jumeler à l’application mobile de Fitbit et de se créer un compte Fitbit.

Avons-nous acheté une Fitbit Pixel? Non, sur la boîte ça dit bien une Google Pixel Watch.

Pourquoi ne pas colliger toutes les données de notre rythme cardiaque, de nos activités sportives ou de notre sommeil dans l’application Google Fit? Elle permet de le faire!

Non, à la place on converge tout vers Fitbit en nous offrant par ailleurs 6 mois gratuits à Fitbit Premium pour obtenir plus d’informations de santé. Bien important de prendre en note la date de la fin de cet essai gratuit, car le service charge ensuite 105$ pour l’année!

Cette intégration de Fitbit est pour le moins frustrante, mais quand est-il de l’utilisation même de la montre?

Les avantages et inconvénients d’une Fitbit

L’intégration de Fitbit dans la Google Pixel Watch n’a pas que des désavantages. Ceci permet malgré tout à la montre d’offrir plusieurs fonctionnalités. Fonctionnalités que l’on retrouve dans bons nombres de Fitbit sur le marché.

C’est-à-dire que la Google Pixel Watch permet notamment de:

Suivre notre fréquence cardiaque

Évaluez notre rythme cardiaque avec un électrocardiogramme

Monitorer plus de 40 exercices d’entrainement

Suivre nos données de sommeil

Sur papier c’est bien beau, mais dans la réalité ces fonctionnalités rencontres des soucis.

La Google Pixel Watch permet de suivre nos activités physiques et notre rythme cardiaque avec un capteur ECG.

Le podomètre par exemple souffre des lacunes flagrantes que nous soulevons à chaque essai de Fitbit. C’est-à-dire qu’il compte des pas pour chaque mouvement de poignet…

Lors de nos tests nous avons effectué un peu plus de 5000 pas pour se rendre de Montréal à Lachute… En voiture! Oui, la montre a compté 5000 pas à cause du mouvement de volant.

Même chose pour le suivi de sommeil, alors que la montre semble déterminer qu’on dort quelques secondes après avoir lancé le mode sommeil de la montre pour ne pas être dérangé.

Bref, on retrouve dans cette Pixel Watch les lacunes des capteurs de Fitbit, ce qui redouble la frustration.

Un capteur par contre qui fonctionne bien, voir même trop bien, est celui pour le rythme cardiaque. Contrairement à bien d’autres montres sur le marché qui analysent périodiquement notre rythme cardiaque, la Google Pixel Watch le fait constamment sans relâche.

Ceci donne une mesure vraiment précise, mais ça se fait au détriment de l’autonomie de batterie qui en prend un solide coup.

La touche Google sauve-t-elle la Pixel Watch?

Quand bien même que Fitbit est omniprésent, ça demeure toujours bien une Google Pixel Watch. Google a bien eu son mot à dire pour quelques éléments en plus d’y ajouter son système Wear OS.

D’abord au niveau du look, la montre a une excellente finition. Faites d’acier inoxydable, elle est robuste alors que nous l’avons accroché à quelques reprises sans jamais causer de rayures.

La forme circulaire donne quant à elle un look de montre classique avec un cadran de 41mm et un écran qui fait en réalité près de 29mm. Google propose plusieurs cadrans personnalisables, ce qui en soit est un beau plus à la montre.

On retrouve ensuite plusieurs outils et applications iconiques de Google, soit l’assistant Google, Google Maps, Gmail, Agenda, Google Portefeuille et Google Home.

La Pixel Watch permet d’accéder à plusieurs des applications pratiques de Google tel que Google Maps, Google Assistant ou Gmail.

À même le Play Store, on peut également télécharger d’autres applications tel que Spotify par exemple.

On peut également prendre nos appels, répondre à nos messages textes et voir l’ensemble des notifications sur notre téléphone.

Mais c’est lorsque jumelé à un téléphone Pixel qu’on a droit au plein potentiel de la Pixel Watch, alors qu’elle peut notamment contrôlez les divertissements sur notre téléphone ou même servir de télécommande pour prendre des photos.

Cette fonctionnalité nous a vraiment plu, alors qu’à même le cadre de la montre, on voit la photo que prendra notre téléphone. La portée nous d’autant plus surprise, alors qu’on s’est éloigné à près de 200m et on pouvait toujours prendre notre photo à distance.

Jumelée à un téléphone Pixel, la montre Pixel Watch devient une télécommande pour prendre nos photos.

Verdict sur la Google Pixel Watch

On l’admet d’ambler, nos attentes étaient élevées pour cette première Google Pixel Watch et nous avons été déçu. Déçu parce qu’en bout de ligne, on a vraiment l’impression d’être devant une montre Fitbit plutôt qu’une montre Pixel.

Un simple coup d’œil à la Fitbit Sense 2 et on réalise qu’on a pratiquement droit au même produit… Et encore-là, la Fitbit Sense 2 est peut-être plus intéressante!

D’une part elle offre pratiquement les mêmes fonctionnalités à quelques différences près.

Ensuite, côté batterie la Sense 2 offre près de 6 jours d’autonomie. La Pixel Watch environ 26 heures… Ouch.

Enfin, la Fitbit Sense 2 se vend environ 400$ contre 449$ pour la Pixel Watch (Bluetooth / Wi-Fi) et 529$ pour le modèle LTE 4G.

Qu’elle est la plus-value de la pixel Watch? Son design… Sa finition… La possibilité d’avoir un peu plus d’applications… Pour le reste c’est pas mal similaire.

La Pixel Watch va donc s’adresser particulièrement aux détenteurs de téléphones Pixel désireux d’avoir une montre 100% compatibles avec leur téléphone.

Elle va aussi s’adresser aux personnes qui s’intéressent aux montres Fitbit et qui préfèrent le design de la Pixel Watch et ses quelques fonctionnalités intelligentes supplémentaires.

Autrement, les amateurs de Google devront attendre et espérer la prochaine version de la Pixel Watch pour avoir un produit digne du nom Pixel.

