Goûtez aux joies d’une maison intelligente et faites des économies d’énergie

Vous souhaitez vous préparer à l’arrivée du temps froid? Avez-vous pensé à transformer votre chez-vous en maison intelligente? Grâce à la technologie disponible, c’est flagrant à quel point ça nous permet de moins consommer moins d’électricité et d’énergie, ce qui résulte la plupart du temps en économie d’argent.

Si vous êtes amateurs de techno comme moi, vous devez sans doute vous intéresser à la domotique. Du système de sécurité connecté aux lumières en passant par les prises électriques et les haut-parleurs intelligents, c’est ce qui est tendance en ce moment.

Si c’est attrayant pour les technophiles d’avoir une panoplie de gadgets sous la main en tout temps, c’est aussi une bonne solution pour réduire sa facture énergétique.

Disons qu’oublier de fermer les lumières avant de partir travailler plusieurs fois par semaine, ça peut revenir coûteux à la fin du mois!

Tout pour la maison, des prises électriques aux ampoules

Pour transformer notre domicile en maison intelligente et connectée, TELUS nous propose une sélection d’équipement à ajouter à notre forfait Maison connectée. Il est même possible d’obtenir jusqu’à 1400$ de rabais en équipement avec ces forfaits.

En plus de leur sélection d’appareils de sécurité résidentielle, on peut ajouter des produits domotiques pour créer un ensemble à contrôler depuis notre téléphone. On y retrouve entre autres:

Une prise intelligente;

Une serrure intelligente;

Un thermostat intelligent;

Une ampoule intelligente;

Un ouvre-porte de garage intelligent;

Deux choix d’assistants vocaux Echo d’Amazon.

On s’entend que niveau confort, difficile de demander mieux: imaginez changer la température du salon sans se lever quand on regarde la télé grâce au thermostat connecté, ou encore de faire démarrer la machine à café avant de quitter le lit avec la prise intelligente… personnellement, j’adore!

On peut même créer des scènes avec différentes températures et jeux de lumière pour les moments où on est à la maison, ceux où on se couche, etc., pour faire en sorte que l’ambiance soit toujours optimale et confortable!

Outre ce genre de petit luxe, il faut comprendre que de diminuer l’utilisation des divers appareils de la maison ça nous permet de réduire nos factures d’énergie.

Avec un thermostat intelligent on peut programmer une baisse de la température quand on est absent et économiser sur le chauffage cet hiver.

C’est certain que les économies vont varier en fonction du genre de personne et de consommateur que vous êtes. Personnellement, j’étais déjà plutôt prudent à la base, mais je laissais le chauffage fonctionner toute la journée pendant que j’étais au bureau.

Maintenant que je peux tout contrôler à distance, je fais en sorte de baisser la température dès que je m’absente, et je repars le système un peu avant de rentrer à la maison, donc c’est certain qu’au bout de la ligne, je fais sauver des sous.

Sans surprise, les économies sontplus importantes avec des systèmes intelligents de gestion de l’éclairage et de l’énergie qu’avec des plynthes classiques.

Bref, si on ne contrôle pas les hausses des tarifs d’Hydro-Québec ni celui de l’inflation, on peut au moins faire attention à notre consommation d’énergie.

L’avantage d’opter pour un forfait connecté

Le gros plus de l’offre de TELUS, c’est que tous les produits domotiques que l’on décide d’ajouter à notre forfait Maison connectée se contrôlent à partir de notre téléphone avec une seule application du même nom.

C’est vraiment pratique: on n’a pas besoin de télécharger plein d’applications. C’est terminé la recherche de 12 h à 14 h pour programmer ses appareils de domotique.

On peut par exemple vérifier à distance que notre mijoteuse était bien éteinte sur la prise intelligente avant de partir ou que les lumières sont bien fermées quand on visite la parenté.

On veut être certain qu’on a baissé le chauffage avant de partir au chalet et vérifier que les portes sont bien barrées? On sort notre téléphone, et c’est réglé.

Au niveau de l’installation, on a le choix de le faire nous-mêmes si on est à l’aise avec les petites réparations à la maison. Puisque ce n’est pas le cas pour tout le monde, TELUS peut aussi nous envoyer une équipe de techniciens professionnels au besoin.